Qual o dia da Festa de Iemanjá em Fortaleza?

A Festa de Iemanjá é comemorada tradicionalmente no dia 15 de agosto em Fortaleza, que neste ano cai numa sexta-feira. O evento vai contar com extensa programação como os famosos cortejos, que atraem milhares de fortalezenses e turistas.

O momento de celebração é reconhecida como patrimônio imaterial de Fortaleza, e vem da tradição dos povos de terreiro, ligados às religiões de matrizes africanas e afro-indígenas com apoio das entidades civis, pela força da cultura popular.

A manifestação celebra a orixá conhecida popularmente como Rainha do Mar, Iemanjá, que é associada às águas e aos pensamentos. Tradicionalmente as oferendas são feitas nas praias, com os devotos agradecendo e pedindo proteção.

Programação especial

A Festa de Iemanjá será ampliada neste ano para cinco pontos da orla de Fortaleza: Barra do Ceará, Poço da Draga, Praia de Iracema, Praia do Mucuripe e Praia do Futuro e em outros municípios cearenses.

Legenda: Manifestações estarão espalhadas em cinco pontos da capital neste ano Foto: Kid Jr./ SVM

Na sexta-feira (15), as atividades irão começar cedo nos diversos pontos escolhidos, com o cortejo da imagem da Rainha do Mar saindo às 9h da União Espírita Cearense de Umbanda, que fica na rua Castro e Silva, 920, no Centro, em direção à Praia de Iracema.

A programação segue com apresentações do coletivo Afoxé Acabaca, que vai contar com a participação de Ivaldo Paixão e do Afoxé Filhos de Oyá, além de solenidade e entrega de oferendas, marcada para às 10h20 às 18h, na Av. Zezé Diogo, 2551, próximo à Barraca Zé da Praia, na Praia do Futuro.

Já na Praia de Iracema, a programação se estende das 8h às 20h, com apresentações culturais, roda de samba, cortejo marítimo, gira de caboclo e oferenda de balaio para Iemanjá.

No Poço da Draga, entre as 13h e 20h, acontecem feirinha, Caravana Cultural, shows com DJ Bugzinha, Afoxé Acabaca, cortejo de jangadas, o show "Filhas do Mar", Dragaxé, DJ Thalu e gira de encerramento.

Por fim, a Praia da Barra do Ceará, no Marco Zero, recebe mais uma gira e oferenda a Rainha do Mar, das 14h às 23h, encerrando a intensa programação.