11 de agosto é feriado? Veja como fica Dia do Estudante no Ceará

Data celebra a educação e a importância dos estudos para formação

Escrito por
Beatriz Rabelo producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:03)
Ceará
Imagem de um estudante escrevendo uma prova para matéria sobre 11 de agosto é feriado? Veja como fica Dia do Estudante no Ceará
Legenda: Data celebra a importância dos estudos e da educação
Foto: Shutterstock/Chinnapong

O Dia do Estudante é comemorado dia 11 de agosto no Brasil. Apesar da data não ser considerada um feriado oficial, algumas escolas da rede particular não terão aulas na próxima segunda-feira (11).

Já as escolas da rede pública municipal terão funcionamento normal, enquanto as unidades das redes estaduais afirmaram que o dia é letivo. 

Escolas particulares

Em nota ao Diário do Nordeste, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe) informou que o feriadão será opcional, ficando a critério de cada instituição organizar o próprio calendário. Por isso, é importante checar o funcionamento de cada escola. 

Escolas da rede municipal terão aula em Fortaleza

As escolas da rede pública de Fortaleza devem funcionar regularmente. No entanto, conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME), os alunos terão acesso a uma programação especial na data e ao longo de agosto. 

"Os alunos das unidades escolares do município participarão de diversas atividades, como visitas culturais, ações lúdicas e de lazer, vivências pedagógicas e outras iniciativas voltadas ao protagonismo estudantil. As ações fazem parte da programação do Agosto Eu Vou, da SME". 

Escolas da rede estadual

No caso das escolas da rede estadual, o dia 11 de agosto é letivo. Porém, as escolas possuem autonomia para definir suas atividades e programações, podendo optar por não ter aulas. 

Para isso, é necessário que cumpram os 200 dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Assim como na rede pública municipal, o mês de agosto terá programação especial. 

Qual a origem do Dia do Estudante?

O Dia do Estudante passou a ser comemorado em 1927 por sugestão do advogado Celso Grand Ley. 

Durante um evento que celebrava os 100 anos dos cursos de Direito, consideraram criar uma data para celebrar o ensino e a educação. 

A celebração ocorre juntamente com o Dia do Advogado, pois em 11 de agosto de 1827, foram inaugurados os dois primeiros cursos de ensino superior no Brasil, por Dom Pedro I.

