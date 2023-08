Veja 10 mensagens do Dia do Estudante para você enviar

Comemorado nesta sexta-feira (11), o dia do estudante marca um momento especial para celebrar, acima de tudo, a educação brasileira. Crianças, adolescentes e jovens são preparados diariamente para contribuir com um futuro brilhante do país.

Origem da data

A data de 11 de agosto foi proposta como Dia do Estudante em 1927 pelo advogado Celso Gand Ley, na comemoração do centenário do curso de Direito. A comemoração ocorreu porque em 11 de agosto de 1827, o Imperador D. Pedro I fundou no país os dois primeiros cursos superiores, ambos das ciências jurídicas e sociais. Também foi em 11 de agosto de 1937 que ocorre a fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade que atua para defesa dos direitos dos alunos brasileiros.

Veja 10 mensagens do Dia do Estudantes

"A educação é o que abrirá portas para o futuro que você deseja. Feliz Dia do Estudante!". "Mantenha no seu coração a vontade de estudar e conhecer novos mundos por meio da educação. Feliz Dia do Estudante!". "Feliz Dia do Estudante! Que o caminho do seu futuro seja aberto com o conhecimento adquirido todos os dias!". "É preciso sonhar com um futuro melhor e estudar para ter ferramentas para conquistá-lo. Feliz Dia do Estudante!". "Continue se dedicando sempre aos estudos e empenhe-se também nas grandes matérias da vida, o amor, a paz, a saúde e a felicidade. Feliz dia do estudante!". "Parabéns aos estudantes, Que todos vocês possam construir um lindo caminho de conhecimentos e desafios. E que todos possam utilizar o conhecimento para o bem da nossa sociedade". "Preserve no seu coração a vontade de estudar e conquistar todos os seus sonhos. Feliz Dia do Estudante!". "Feliz Dia do Estudante! Estude para conhecer diferentes mundos, aumentar sua bagagem e a vontade de conhecê-los ainda mais". "Feliz Dia do Estudante! Estudar é trazer novidades para a sua vida a todo instante e transformá-la feito toque de mágica!". "Feliz Dia do Estudante! Vocês são os melhores alunos que já tive e sei que terão um lindo futuro pela frente". "Ser estudante não é fácil, mas te prepara para os desafios que ainda virão. Feliz Dia do Estudante!"