Colégio em prédio histórico de Fortaleza celebra 160 anos e abre seu museu para visitação

Se as paredes de um lugar guardam histórias, as do Colégio da Imaculada Conceição (CIC), prédio da década de 1860, são testemunhas de várias – e foram atravessadas por várias gerações de famílias cearenses. Agora, 160 anos depois, a escola tombada pelo patrimônio histórico de Fortaleza abre as portas a visitas gratuitas por essas memórias.

O colégio católico foi fundado em 15 de agosto de 1865, na então rua Formosa (hoje rua Barão do Rio Branco), como alternativa para ampliar o acesso de meninas à educação. Hoje, fica no quadrilátero formado pela rua Coronel Ferraz, avenida Costa Barros, rua 25 de março e av. Santos Dumont.

Parte dessas memórias foi vivida pela família da psicóloga Nayana Prado, 40: todas as últimas gerações, desde a bisavó, foram matriculadas lá. “Temos esse vínculo todinho. Minha avó estudou lá na época que eram só mulheres. Tenho três filhos: todos estudaram lá”, diz, com orgulho.

Legenda: Fachada do Colégio da Imaculada Conceição, prédio tombado em Fortaleza, preserva traços do século em que foi construída, nos anos 1860 Foto: Thiago Gadelha

Nayana ocupou as carteiras do CIC da educação infantil até o ensino médio, e está entre os eternos alunos que chamam o colégio de “viveiro adorado”. “Lá tem o porteiro que é do tempo da minha mãe. O Zé da Pipoca, também do tempo dela. São memórias que tenho vivas”, declara.

As lembranças, aliás, não se restringem aos dias de segunda a sexta: o envolvimento com as atividades era tanto que, aos sábados, ela relembra, participava de ações sociais com as irmãs e de aulas campais nas próprias dependências do próprio prédio tombado, “enorme”.

Segundo ela, a própria avó e ex-alunas da época dela ainda se reúnem numa sala do colégio para organizar ações de caridade.

“O colégio sempre teve a preocupação de passar pra gente o conhecimento de onde estávamos. A gente tinha aulas dentro do museu, eles mostravam a história da época. A parte interna do colégio conta a história das turmas. Minha placa de formatura está lá até hoje”, conta. Ela se formou na turma de 2002.

Mesmo após 23 anos, Nayana sempre encontra os amigos que fez lá. “Tem colegas que vêm do exterior porque não querem perder o nosso encontro. Qualquer campanha que as irmãs querem fazer os ex-alunos se levantam e ajudam”, situa.

Quando vou buscar minha filha sempre tem uma mãe mostrando a foto da placa de formatura pro filho. Isso é muito especial. É um colégio que tem vida. São muitas memórias afetivas que a gente tem. Nayana Prado Psicóloga e ex-aluna do colégio

No dia da comemoração do aniversário de 160 anos do colégio, nesta quinta-feira (14), Nayana, a avó, a mãe e os filhos dela terão uma entrada especial no evento, a convite da instituição, como “símbolo de que é um colégio geracional”.

Entre as lembranças da família também está um “patrimônio histórico do colégio”, como ela define: é Joelcio Alves, historiador e professor do “viveiro adorado” há 35 anos. Ele situa o contexto que Fortaleza vivia quando o colégio surgiu.

Legenda: Joelcio Alves é historiador e professor do Colégio da Imaculada Conceição há 35 anos Foto: Thiago Gadelha

Naquele período, fazia mais de 20 anos que Dom Pedro II havia sido coroado Imperador do Brasil, em meio a movimentos contra a monarquia. No Ceará, a luta contra a abolição da escravidão – efetivada em 1884, na Terra da Luz – também cercava o surgimento da instituição, relembra o historiador.

“As meninas que não tinham onde estudar, porque só havia o Liceu. Então, o Bispo Dom Luís entrou em contato com as Filhas da Caridade em Paris e as convidou pra criar uma escola pra órfãs aqui. Muitas viriam do interior ou de cidades próximas pra estudar”, rememora.

Legenda: Igreja do Pequeno Grande e Colégio da Imaculada Conceição na década de 1930; ambas as construções foram tombadas pelo patrimônio histórico em 2015 Foto: Arquivo Nirez

O colégio, então, se configurou como um internato para meninas, e o espaço se tornou insuficiente para comportar todas as candidatas. Em 1867, então, foi transferido para o local onde está até hoje – cuja arquitetura, de tão bela, foi usada até em cartões-postais de Fortaleza.

O mesmo vale para a Igreja do Pequeno Grande, que fica ao lado do CIC também faz parte do conjunto arquitetônico tombado pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic) em outubro de 2015. A proteção inclui ainda a antiga Escola Normal, hoje Escola Justiniano de Serpa, e a Escola Jesus, Maria e José.

Alunos célebres

Legenda: Placas antigas eternizam rostos de meninas diplomadas no Colégio da Imaculada Conceição; peças estão expostas no museu da instituição Foto: Thiago Gadelha

As crianças e adolescentes que ocupam o Imaculada hoje “respiram a história”, segundo descreve o professor, “porque em cada espaço tem algo do passado”. A riqueza do complexo tombado e de quem já o frequentou permanece dentro das salas de aula.

“Apresentamos, ao longo das disciplinas, os nomes das pessoas que o Ceará e o Brasil conhecem e que estudaram aqui, como Rachel de Queiroz (escritora), Angela Gutiérrez (escritora e agraciada com o Troféu Sereia de Ouro) e Elvira Pinho (ativista abolicionista)”, lista.

Joelcio também cita, orgulhoso, nomes como Petrus Cariry, cineasta brasileiro que foi aluno dele na instituição, e outros destacados nas artes pelo País e pelo mundo.

“Estou sendo professor dos filhos dos meus alunos. Por ter chegado tão jovem, me identifiquei tanto que hoje ainda mantenho laços com muitos ex-alunos. Sou padrinho de batismo, de casamento, de crisma, e frequento as casas deles rememorando os momentos”, emociona-se.

Museu aberto

Legenda: Museu existe desde o século passado e abriga diversos artigos da história do Colégio da Imaculada Conceição Foto: Thiago Gadelha

Além do tombamento, que garante a preservação das características originais do Colégio Imaculada Conceição e da Igreja do Pequeno Grande; o valor arquitetônico, cultural e histórico do espaço é eternizado em um museu mantido pela instituição há décadas. Ele será aberto a visitas gratuitas pelo público, em comemoração ao 160º aniversário.

No acervo estão expostas placas de formatura das “professorandas”, esculpidas em madeira; uniformes antigos, hábitos das irmãs Filhas da Caridade, fotografias, móveis, carteiras de estudantes e até documentos.

Legenda: Uniformes antigos convivem com atuais no museu do Colégio da Imaculada Conceição Foto: Thiago Gadelha

Para a atual diretora do colégio, a Irmã Evânia Oliveira, é uma oportunidade para famílias conhecerem “toda a parte histórica do colégio” e para os ex-alunos “terem uma lembrança do que viveram” nos corredores e salas de aula.

“Sempre repassamos, tanto pros professores da atualidade como pros estudantes, como ocorreu o início da educação só pra meninas, que eram internas. Celebramos 160 anos de história em Fortaleza”, conclui.

