Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Colégio em prédio histórico de Fortaleza celebra 160 anos e abre seu museu para visitação

Instituição no Centro funcionou como internato para meninas quando acesso à educação para mulheres era limitado

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
A imagem mostra um casarão de dois andares com uma fachada em tom verde-claro e telhas de cerâmica. Duas escadas curvas levam ao andar superior. Há balaustradas brancas nos dois andares. A entrada principal tem um arco e porta de madeira. A frente da construção possui um pátio com caminhos de pedra, canteiros de flores, arbustos aparados e palmeiras. O céu está azul e com poucas nuvens.
Legenda: Colégio da Imaculada Conceição faz parte do primeiro conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico de Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha

Se as paredes de um lugar guardam histórias, as do Colégio da Imaculada Conceição (CIC), prédio da década de 1860, são testemunhas de várias – e foram atravessadas por várias gerações de famílias cearenses. Agora, 160 anos depois, a escola tombada pelo patrimônio histórico de Fortaleza abre as portas a visitas gratuitas por essas memórias.

O colégio católico foi fundado em 15 de agosto de 1865, na então rua Formosa (hoje rua Barão do Rio Branco), como alternativa para ampliar o acesso de meninas à educação. Hoje, fica no quadrilátero formado pela rua Coronel Ferraz, avenida Costa Barros, rua 25 de março e av. Santos Dumont. 

Parte dessas memórias foi vivida pela família da psicóloga Nayana Prado, 40: todas as últimas gerações, desde a bisavó, foram matriculadas lá. “Temos esse vínculo todinho. Minha avó estudou lá na época que eram só mulheres. Tenho três filhos: todos estudaram lá”, diz, com orgulho.

Imagem mostra letreiros antigo e atual na fachada do Colégio da Imaculada Conceição, construção antiga do século XIX
Legenda: Fachada do Colégio da Imaculada Conceição, prédio tombado em Fortaleza, preserva traços do século em que foi construída, nos anos 1860
Foto: Thiago Gadelha

Nayana ocupou as carteiras do CIC da educação infantil até o ensino médio, e está entre os eternos alunos que chamam o colégio de “viveiro adorado”. “Lá tem o porteiro que é do tempo da minha mãe. O Zé da Pipoca, também do tempo dela. São memórias que tenho vivas”, declara.

As lembranças, aliás, não se restringem aos dias de segunda a sexta: o envolvimento com as atividades era tanto que, aos sábados, ela relembra, participava de ações sociais com as irmãs e de aulas campais nas próprias dependências do próprio prédio tombado, “enorme”.

Segundo ela, a própria avó e ex-alunas da época dela ainda se reúnem numa sala do colégio para organizar ações de caridade.

Veja também

teaser image
Ceará

Vestígios de presídio do século 18 são encontrados por pesquisadores em praia do Ceará; veja imagens

teaser image
Ceará

Conheça Marica Lessa, que virou livro ao 'matar' marido e foi presa em Fortaleza há 170 anos

“O colégio sempre teve a preocupação de passar pra gente o conhecimento de onde estávamos. A gente tinha aulas dentro do museu, eles mostravam a história da época. A parte interna do colégio conta a história das turmas. Minha placa de formatura está lá até hoje”, conta. Ela se formou na turma de 2002.

Mesmo após 23 anos, Nayana sempre encontra os amigos que fez lá. “Tem colegas que vêm do exterior porque não querem perder o nosso encontro. Qualquer campanha que as irmãs querem fazer os ex-alunos se levantam e ajudam”, situa.

Quando vou buscar minha filha sempre tem uma mãe mostrando a foto da placa de formatura pro filho. Isso é muito especial. É um colégio que tem vida. São muitas memórias afetivas que a gente tem.
Nayana Prado
Psicóloga e ex-aluna do colégio

No dia da comemoração do aniversário de 160 anos do colégio, nesta quinta-feira (14), Nayana, a avó, a mãe e os filhos dela terão uma entrada especial no evento, a convite da instituição, como “símbolo de que é um colégio geracional”.

Entre as lembranças da família também está um “patrimônio histórico do colégio”, como ela define: é Joelcio Alves, historiador e professor do “viveiro adorado” há 35 anos. Ele situa o contexto que Fortaleza vivia quando o colégio surgiu.

A imagem mostra um homem sorrindo, de barba grisalha e óculos, usando um boné de tecido cinza e um uniforme de gola polo cinza com detalhes escuros. O uniforme tem o brasão IMACULADA no peito. Ele está em um corredor bem iluminado, com paredes em tons claros, do Colégio da Imaculada Conceição.
Legenda: Joelcio Alves é historiador e professor do Colégio da Imaculada Conceição há 35 anos
Foto: Thiago Gadelha

Naquele período, fazia mais de 20 anos que Dom Pedro II havia sido coroado Imperador do Brasil, em meio a movimentos contra a monarquia. No Ceará, a luta contra a abolição da escravidão – efetivada em 1884, na Terra da Luz – também cercava o surgimento da instituição, relembra o historiador.

“As meninas que não tinham onde estudar, porque só havia o Liceu. Então, o Bispo Dom Luís entrou em contato com as Filhas da Caridade em Paris e as convidou pra criar uma escola pra órfãs aqui. Muitas viriam do interior ou de cidades próximas pra estudar”, rememora.

Imagem em preto e branco mostra cartão postal com as fachadas da Igreja do Pequeno Grande e do Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza, no ano de 1930.
Legenda: Igreja do Pequeno Grande e Colégio da Imaculada Conceição na década de 1930; ambas as construções foram tombadas pelo patrimônio histórico em 2015
Foto: Arquivo Nirez

O colégio, então, se configurou como um internato para meninas, e o espaço se tornou insuficiente para comportar todas as candidatas. Em 1867, então, foi transferido para o local onde está até hoje – cuja arquitetura, de tão bela, foi usada até em cartões-postais de Fortaleza.

O mesmo vale para a Igreja do Pequeno Grande, que fica ao lado do CIC também faz parte do conjunto arquitetônico tombado pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic) em outubro de 2015. A proteção inclui ainda a antiga Escola Normal, hoje Escola Justiniano de Serpa, e a Escola Jesus, Maria e José.

Alunos célebres

Imagem mostra placa de madeira com miniaturas de fotos de mulheres formadas no Colégio da Imaculada Conceição
Legenda: Placas antigas eternizam rostos de meninas diplomadas no Colégio da Imaculada Conceição; peças estão expostas no museu da instituição
Foto: Thiago Gadelha

As crianças e adolescentes que ocupam o Imaculada hoje “respiram a história”, segundo descreve o professor, “porque em cada espaço tem algo do passado”. A riqueza do complexo tombado e de quem já o frequentou permanece dentro das salas de aula.

“Apresentamos, ao longo das disciplinas, os nomes das pessoas que o Ceará e o Brasil conhecem e que estudaram aqui, como Rachel de Queiroz (escritora), Angela Gutiérrez (escritora e agraciada com o Troféu Sereia de Ouro) e Elvira Pinho (ativista abolicionista)”, lista.

Joelcio também cita, orgulhoso, nomes como Petrus Cariry, cineasta brasileiro que foi aluno dele na instituição, e outros destacados nas artes pelo País e pelo mundo.

“Estou sendo professor dos filhos dos meus alunos. Por ter chegado tão jovem, me identifiquei tanto que hoje ainda mantenho laços com muitos ex-alunos. Sou padrinho de batismo, de casamento, de crisma, e frequento as casas deles rememorando os momentos”, emociona-se.

Museu aberto

Imagem mostra salão que abriga museu do Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza
Legenda: Museu existe desde o século passado e abriga diversos artigos da história do Colégio da Imaculada Conceição
Foto: Thiago Gadelha

Além do tombamento, que garante a preservação das características originais do Colégio Imaculada Conceição e da Igreja do Pequeno Grande; o valor arquitetônico, cultural e histórico do espaço é eternizado em um museu mantido pela instituição há décadas. Ele será aberto a visitas gratuitas pelo público, em comemoração ao 160º aniversário.

No acervo estão expostas placas de formatura das “professorandas”, esculpidas em madeira; uniformes antigos, hábitos das irmãs Filhas da Caridade, fotografias, móveis, carteiras de estudantes e até documentos.

Imagem mostra uniformes brancos antigos no museu do Colégio da Imaculada Conceição
Legenda: Uniformes antigos convivem com atuais no museu do Colégio da Imaculada Conceição
Foto: Thiago Gadelha

Para a atual diretora do colégio, a Irmã Evânia Oliveira, é uma oportunidade para famílias conhecerem “toda a parte histórica do colégio” e para os ex-alunos “terem uma lembrança do que viveram” nos corredores e salas de aula.

“Sempre repassamos, tanto pros professores da atualidade como pros estudantes, como ocorreu o início da educação só pra meninas, que eram internas. Celebramos 160 anos de história em Fortaleza”, conclui.

Serviço

Visitação ao museu do Colégio da Imaculada Conceição e visitas guiadas pelos prédios tombados

  • De 11 a 14 de agosto, das 8h às 17h.
  • Av. Santos Dumont, 55 - Centro
  • Entrada gratuita. Não é preciso realizar inscrição prévia.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
A imagem mostra um casarão de dois andares com uma fachada em tom verde-claro e telhas de cerâmica. Duas escadas curvas levam ao andar superior. Há balaustradas brancas nos dois andares. A entrada principal tem um arco e porta de madeira. A frente da construção possui um pátio com caminhos de pedra, canteiros de flores, arbustos aparados e palmeiras. O céu está azul e com poucas nuvens.
Ceará

Colégio em prédio histórico de Fortaleza celebra 160 anos e abre seu museu para visitação

Instituição no Centro funcionou como internato para meninas quando acesso à educação para mulheres era limitado

Theyse Viana
Há 5 minutos
Bebê em rede, dentro de unidade neonatal
Ceará

Bebês prematuros internados que dormem de rede têm mais chances de ganhar peso, diz pesquisa da UFC

O uso da rede e da hidroterapia deve ser restrito ao ambiente hospitalar e não devem ser executados em casa, uma vez que há risco de quedas e asfixias

Gabriela Custódio
Há 36 minutos
Imagem mostra tradicional procissão Caminha com Maria com grande aglomeração de fiéis celebrando a padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, com destaque para a imagem da santa apesentada em uma estrutura decorada com flores brancas, ilustrando se 15 de agosto é feriado em Fortaleza
Ceará

Dia da Assunção de Nossa Senhora é feriado em Fortaleza?

Relação entre o município e a santa é antiga e remota à origem do nome da Capital

Carol Melo
13 de Agosto de 2025
Uma fotografia em preto e branco mostra a Igreja de Fátima em Fortaleza. A igreja tem uma arquitetura moderna com arcos curvados na fachada e uma torre sineira simples com uma cruz no topo. Uma grande rosário pendurado da torre é visível. O céu está nublado, e o primeiro plano é de um terreno com vegetação esparsa. Na parte inferior da foto, há uma legenda manuscrita que diz
Ceará

Igreja de Fátima completa 70 anos como referência religiosa, cultural e patrimonial de Fortaleza

Clarice Nascimento
13 de Agosto de 2025
Imagem de Iemanjá
Ceará

Confira a programação da Festa de Iemanjá em Fortaleza

Eventos especiais começam nesta quarta-feira (13) e seguem até domingo (17)

Lucas Monteiro
13 de Agosto de 2025
Fotos de acidente na avenida raul barbosa, em Fortaleza
Ceará

Carro colide com ônibus e atinge motociclista e passageira na Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

Um motociclista e a passageira ficaram feridos e foram atendidos pelo Samu

Redação
12 de Agosto de 2025
A foto mostra uma pessoa, vestindo um suéter de lã verde, segura um pequeno frasco de vidro âmbar e um conta-gotas. A ponta do conta-gotas está pingando um líquido dourado de volta para o frasco. O rosto da pessoa está cortado da imagem, com apenas o queixo e parte da boca visíveis. A iluminação é suave e natural, com reflexos de luz no líquido do conta-gotas. O fundo está desfocado e escuro, mas é possível distinguir uma planta em um vaso no canto inferior direito.
Ceará

Canabidiol tem efeitos positivos limitados no tratamento de TEA, revela pesquisa da Uece

Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará consideraram que substância deve ser usada em casos específicos de autismo em crianças e adolescentes

Clarice Nascimento
12 de Agosto de 2025
Torneira com água
Ceará

Cagece suspende fornecimento de água na Grande Fortaleza nesta quarta-feira (13); veja bairros

A interrupção do serviço é necessária para a substituição de equipamentos hidráulicos e instalação de válvulas

Redação
12 de Agosto de 2025
foto de Lula, Camilo Santana e Elmano de Freitas no Prêmio MEC da Educação Brasileira
Ceará

Seis municípios do Ceará são destaque no Prêmio MEC, e Estado recebe premiação milionária

Entre as categorias em que o Ceará ficou em evidência pela relevância de projetos educacionais, estão a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação em tempo integral

Raísa Azevedo
11 de Agosto de 2025
montagem de fotos de paciente em cuidados paliativos que se casou no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza
Ceará

Paciente em cuidados paliativos realiza casamento emocionante em hospital de Fortaleza; veja vídeo

Cercados de carinho, cuidado e afeto de familiares, profissionais de saúde e outros pacientes, Milena, de 37 anos, e Ivan, de 39, disseram o tão esperado "sim"

Raísa Azevedo
11 de Agosto de 2025
A imagem mostra um terminal de ônibus movimentado, com pessoas caminhando em uma área aberta. Dois ônibus estão parados nas plataformas, onde há telhados arqueados. Ao fundo, um prédio de concreto e uma estrutura de metal compõem o ambiente urbano.
Ceará

Fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais

Theyse Viana
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra mulher e criança que descem de ônibus estacionado no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza terá nova linha de ônibus com destino ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol; veja rotas

Itinerário foi criado para facilitar acesso de famílias de crianças e adolescentes com autismo e outros transtornos à unidade de saúde

Clarice Nascimento e Theyse Viana
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra fachada do Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, para atendimento de crianças e adolescentes com suspeita de autismo e outros transtornos do desenvolvimento em Fortaleza. O prédio tem desenhos de girassóis e detalhes muito coloridos. Acima, o céu azul com nuvens brancas. Ao lado, uma árvore frondosa.
Ceará

Espaço Girassol: saiba como ter atendimento em novo Centro de Diagnóstico de autismo em Fortaleza

Unidade de saúde inaugurada nesta segunda-feira (11) tem foco em identificar neurodivergências em crianças e adolescentes de 0 a 17 anos

Clarice Nascimento e Theyse Viana
11 de Agosto de 2025
Adolescente aplica manobra de Heimlich no primo após engasgo, em Fortaleza
Ceará

Adolescente que salvou primo com manobra de Heimlich aprendeu técnica ao ver vídeo com irmão

Segundo mãe de Igor, vítima do engasgo, o sobrinho já havia conversado com o irmão mais velho sobre o assunto em outra ocasião

Mylena Gadelha
11 de Agosto de 2025
Terra de Sabidos

Conheça a escola pública do Ceará com mais alunos aprovados no ensino superior em 8 anos

Thatiany Nascimento
11 de Agosto de 2025
Festa de Iemanjá
Ceará

Qual o dia da Festa de Iemanjá em Fortaleza?

Festividade é reconhecida como patrimônio imaterial da cidade

Lucas Monteiro
11 de Agosto de 2025
Manobra de Heimlich sendo aplicada por adolescente no primo em residência no bairro Guararapes, em Fortaleza
Ceará

Adolescente salva primo de engasgo ao aplicar manobra de Heimlich, em Fortaleza; veja vídeo

Jovem de 14 anos estava com o primo de 12 quando o mais novo se engasgou com leite e achocolatado

Mylena Gadelha
10 de Agosto de 2025
Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é a melhor escola pública do Ceará
Ceará

Melhor estadual do Brasil, escola pública agrícola do interior do Ceará vence Prêmio MEC da Educação

Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é destaque nacional ao apostar na proximidade entre campo, família e ambiente educacional para bons resultados

Marcos Moreira
10 de Agosto de 2025
Resgate
Ceará

Adolescente morre após se afogar com outras três pessoas na Praia do Futuro

O resto do grupo foi resgatado

Redação
09 de Agosto de 2025
Cachoeira em Viçosa do Ceará
Ceará

Veja as cidades do CE com os melhores índices nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

No Ceará, 75% dos municípios têm nível alto ou muito alto em "Saúde e Bem-Estar" e "Energia Acessível e Limpa", mas o Estado ainda precisa avançar em áreas como "Trabalho Decente e Crescimento Econômico"

Gabriela Custódio
09 de Agosto de 2025