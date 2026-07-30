Arquidiocese lança site com horários de missas em bairros de Fortaleza; saiba como acessar

Portal expõe horários de mais de mil missas, além do registro de 294 locais já cadastrados.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 10:48
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Legenda: Nova plataforma disponibiliza horários de missas, confissões, adoração ao Santíssimo e outros eventos religiosos.
Foto: Fabiane de Paula.

A Arquidiocese de Fortaleza lançou uma plataforma com horários de missas, confissões, adoração ao Santíssimo e outros eventos religiosos realizados diariamente em igrejas da capital cearense e outros municípios. Ao todo, o novo portal disponibiliza, até o momento, 1.039 horários de missas em diferentes bairros, com 294 locais cadastrados.

A proposta do portal, segundo a Arquidiocese, é reunir informações atualizadas sobre as celebrações que ocorrem em "paróquias, capelas, comunidades e movimentos".

Com uma espécie de mapa, incluindo pontos em diferentes bairros de Fortaleza e de outras cidades cearenses, moradores ou visitantes de determinadas regiões podem conferir os horários e as possíveis alterações ao longo da semana. 

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O portal também oferece, além da consulta, a possibilidade de registro de outras igrejas que ainda não estejam presentes no material. Dessa forma, membros da comunidade também podem acrescentar horários de eventos religiosos e ampliar o alcance da iniciativa. 

Para cadastrar um novo horário, é preciso criar uma conta na plataforma, informando dados como nome, um e-mail disponível e a paróquia de origem

Site disponibiliza função para cadastrar novos locais com celebrações na cidade.
Legenda: Site disponibiliza função para cadastrar novos locais com celebrações na cidade.
Foto: Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza.

"É também uma forma de integrar paróquias, Áreas Pastorais e demais espaços religiosos no ambiente digital, fortalecendo a comunhão e a missão da Igreja", aponta o Padre Vanderlúcio Souza, responsável pelo Serviço de Comunicação (Sercom) da Arquidiocese de Fortaleza.

Serviço

Portal Celebre, da Arquidiocese de Fortaleza

  • Site reúne horários de missas, confissão e adoração em igrejas, capelas e comunidades da Capital e outros municípios do Ceará;
  • Onde acessar: celebre.org.br
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