Arquidiocese lança site com horários de missas em bairros de Fortaleza; saiba como acessar

A Arquidiocese de Fortaleza lançou uma plataforma com horários de missas, confissões, adoração ao Santíssimo e outros eventos religiosos realizados diariamente em igrejas da capital cearense e outros municípios. Ao todo, o novo portal disponibiliza, até o momento, 1.039 horários de missas em diferentes bairros, com 294 locais cadastrados.
A proposta do portal, segundo a Arquidiocese, é reunir informações atualizadas sobre as celebrações que ocorrem em "paróquias, capelas, comunidades e movimentos".
Com uma espécie de mapa, incluindo pontos em diferentes bairros de Fortaleza e de outras cidades cearenses, moradores ou visitantes de determinadas regiões podem conferir os horários e as possíveis alterações ao longo da semana.
O portal também oferece, além da consulta, a possibilidade de registro de outras igrejas que ainda não estejam presentes no material. Dessa forma, membros da comunidade também podem acrescentar horários de eventos religiosos e ampliar o alcance da iniciativa.
Para cadastrar um novo horário, é preciso criar uma conta na plataforma, informando dados como nome, um e-mail disponível e a paróquia de origem.
"É também uma forma de integrar paróquias, Áreas Pastorais e demais espaços religiosos no ambiente digital, fortalecendo a comunhão e a missão da Igreja", aponta o Padre Vanderlúcio Souza, responsável pelo Serviço de Comunicação (Sercom) da Arquidiocese de Fortaleza.
Serviço
Portal Celebre, da Arquidiocese de Fortaleza
- Site reúne horários de missas, confissão e adoração em igrejas, capelas e comunidades da Capital e outros municípios do Ceará;
- Onde acessar: celebre.org.br