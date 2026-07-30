Arquidiocese lança site com horários de missas em bairros de Fortaleza; saiba como acessar

A Arquidiocese de Fortaleza lançou uma plataforma com horários de missas, confissões, adoração ao Santíssimo e outros eventos religiosos realizados diariamente em igrejas da capital cearense e outros municípios. Ao todo, o novo portal disponibiliza, até o momento, 1.039 horários de missas em diferentes bairros, com 294 locais cadastrados.

A proposta do portal, segundo a Arquidiocese, é reunir informações atualizadas sobre as celebrações que ocorrem em "paróquias, capelas, comunidades e movimentos".

Com uma espécie de mapa, incluindo pontos em diferentes bairros de Fortaleza e de outras cidades cearenses, moradores ou visitantes de determinadas regiões podem conferir os horários e as possíveis alterações ao longo da semana.

Veja também Hospital Universitário do Ceará realiza dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos Produtos vencidos e com pragas são apreendidos em supermercado de Messejana; veja lista

O portal também oferece, além da consulta, a possibilidade de registro de outras igrejas que ainda não estejam presentes no material. Dessa forma, membros da comunidade também podem acrescentar horários de eventos religiosos e ampliar o alcance da iniciativa.

Para cadastrar um novo horário, é preciso criar uma conta na plataforma, informando dados como nome, um e-mail disponível e a paróquia de origem.

Legenda: Site disponibiliza função para cadastrar novos locais com celebrações na cidade. Foto: Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza.

"É também uma forma de integrar paróquias, Áreas Pastorais e demais espaços religiosos no ambiente digital, fortalecendo a comunhão e a missão da Igreja", aponta o Padre Vanderlúcio Souza, responsável pelo Serviço de Comunicação (Sercom) da Arquidiocese de Fortaleza.

Serviço

Portal Celebre, da Arquidiocese de Fortaleza