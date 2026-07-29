Confira os feriados de agosto de 2026

Depois de um primeiro semestre marcado por vários feriados, o calendário desacelerou. Julho passou sem nenhuma folga oficial, e agora a expectativa dos fortalezenses se volta para agosto.

No oitavo mês do ano, Fortaleza terá apenas um feriado: o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. A celebração será em 15 de agosto, que em 2026 cai em um sábado, o que impede a formação de um feriadão para a maioria dos trabalhadores.

Apesar disso, o segundo semestre ainda contará com datas nacionais que proporcionarão fins de semana prolongados, especialmente em setembro, outubro e novembro.

Próximos feriados de 2026

Agosto

15 de agosto (sábado): Nossa Senhora da Assunção – feriado municipal em Fortaleza.

Setembro

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil – feriado nacional.

Outubro

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil – feriado nacional.

28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público – ponto facultativo.

Novembro

2 de novembro (segunda-feira): Finados – feriado nacional.

15 de novembro (domingo): Proclamação da República – feriado nacional.

20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra – feriado nacional.

Dezembro