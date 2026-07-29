Confira os feriados de agosto de 2026

Fortaleza terá um feriado municipal em agosto, enquanto os próximos meses reservam feriados prolongados em diferentes datas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 09:00
capa da noticia
Legenda: Calendário de 2026 ainda reserva feriados e pontos facultativos nos próximos meses.
Foto: Magnific.

Depois de um primeiro semestre marcado por vários feriados, o calendário desacelerou. Julho passou sem nenhuma folga oficial, e agora a expectativa dos fortalezenses se volta para agosto.

No oitavo mês do ano, Fortaleza terá apenas um feriado: o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. A celebração será em 15 de agosto, que em 2026 cai em um sábado, o que impede a formação de um feriadão para a maioria dos trabalhadores.

Apesar disso, o segundo semestre ainda contará com datas nacionais que proporcionarão fins de semana prolongados, especialmente em setembro, outubro e novembro.

Próximos feriados de 2026

Agosto

  • 15 de agosto (sábado): Nossa Senhora da Assunção – feriado municipal em Fortaleza.

Setembro

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil – feriado nacional.

Outubro

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil – feriado nacional.
  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público – ponto facultativo.

Novembro

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados – feriado nacional.
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República – feriado nacional.
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra – feriado nacional.

Dezembro

  • 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal – ponto facultativo após as 13h.
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal – feriado nacional.
  • 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Ano Novo – ponto facultativo após as 13h.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Confira os feriados de agosto de 2026
Ceará

Confira os feriados de agosto de 2026

Fortaleza terá um feriado municipal em agosto, enquanto os próximos meses reservam feriados prolongados em diferentes datas.

Redação

Há 11 minutos

Imagem da notícia Último dia: Promoção Residentes do Ceará do Beach Park se encerra nesta quarta (29)
Ceará

Último dia: Promoção Residentes do Ceará do Beach Park se encerra nesta quarta (29)

Ação oferece entradas individuais e combo para o Aqua Park e o Parque Arvorar, com parcelamento em até 10 vezes e utilização até 15 de setembro.

Agência de Conteúdo DN

Há 2 horas

Imagem da notícia Maxforma chega ao Dionísio Torres com academia 24 horas e estrutura premium
Ceará

Maxforma chega ao Dionísio Torres com academia 24 horas e estrutura premium

Espaço aposta em equipamentos de ponta, coworking e áreas especializadas para atrair diferentes perfis

Agência de Conteúdo DN

Há 2 horas

Imagem da notícia Nanossatélite cearense sobrevoará Fortaleza 3 vezes ao dia a partir de 2027; entenda
Ceará

Nanossatélite cearense sobrevoará Fortaleza 3 vezes ao dia a partir de 2027; entenda

Equipamento desenvolvido pela UFC funcionará como um laboratório em órbita para testar tecnologias.

Ana Alice Freire*

Imagem da notícia Hospital Universitário do Ceará realiza dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos
Ceará

Hospital Universitário do Ceará realiza dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos

Ambos seguem em recuperação, acompanhados por equipes multiprofissionais especializadas.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Após morte de aluna, colégio do CE nega omissão em relatos de bullying
Ceará

Após morte de aluna, colégio do CE nega omissão em relatos de bullying

Casos podem estar associados ao sofrimento emocional de crianças e adolescentes.

João Lima Neto

Imagem da notícia José Osmar, fundador do restaurante Zé do Mangue, morre aos 69 anos
Ceará

José Osmar, fundador do restaurante Zé do Mangue, morre aos 69 anos

O empreendedor era uma figura conhecida na região da Sapiranga, onde fundou o tradicional restaurante.

Redação

Imagem da notícia Linha Sul do metrô de Fortaleza é suspensa temporariamente após falha mecânica em trem
Ceará

Linha Sul do metrô de Fortaleza é suspensa temporariamente após falha mecânica em trem

Operação foi retomada em pouco mais de uma hora, após solução da falha por técnicos responsáveis.

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas
Ceará

Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas

Mesmo bloqueada, consumidora conseguiu fazer novo cadastro e depósitos para jogos.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral
Ceará

Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral

Comunicador cearense enfrentava uma doença degenerativa nos nervos.

Redação