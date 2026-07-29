Último dia: Promoção Residentes do Ceará do Beach Park se encerra nesta quarta (29)

Ação oferece entradas individuais e combo para o Aqua Park e o Parque Arvorar, com parcelamento em até 10 vezes e utilização até 15 de setembro.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
29 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Os ingressos devem ser adquiridos pelo site da promoção.
Foto: divulgação

Uma das principais promoções do ano chega ao seu último dia. Os moradores do Ceará têm até hoje, quarta-feira (29), para aproveitar os preços especiais da campanha “Promoção Residentes do Ceará”, do Beach Park. Os ingressos adquiridos podem ser utilizados até 15 de setembro, incluindo o feriado do Dia da Independência no período.

O ingresso individual para o Parque Arvorar pode ser adquirido a partir de R$79,00 via PIX ou em até 10 vezes de R$8,90 no cartão de crédito. Já o ingresso para o Aqua Park custa a partir de R$159,00 via PIX ou em até 10 vezes de R$16,90 no cartão de crédito

Além das entradas individuais, a campanha oferece o Supercombo, ingresso para o Parque Arvorar e o Aqua Park. O combo custa a partir de R$199,00, disponível tanto no PIX, quanto no parcelamento em até 10 vezes de R$20,90.

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site no link. A quantidade de entradas promocionais disponíveis pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.

Destaques do Aqua Park

Entre as principais atrações do Aqua Park está o Surreal, montanha-russa aquática que entrou recentemente para o GUINNESS WORLD RECORDS™ como a mais alta do mundo. O parque conta com mais de 30 atrações, como o Insano, o Vaikuntudo, a piscina de ondas, além de espaços voltados ao público infantil, como o Aqua Circo e a Ilha do Tesouro.

Durante as férias, a programação ganha reforço com encontros diários com a Turma do Beach Park, apresentações do tradicional Show dos Piratas às sextas-feiras e sábados, além de atrações circenses, recreação, Pocket Circo, entre outras.

Arvorar amplia experiências em meio à natureza

O Parque Arvorar também conta com novidades. Entre os lançamentos está o Ninho do Explorador, torre giratória de seis metros de altura que combina descida vertical e giros, proporcionando uma experiência voltada ao público infantil.

Outra novidade é o Jardim das Águas, área com fontes interativas criada para refrescar os visitantes nos dias mais quentes. O parque também inaugurou a Vila do Sr. Tapiti, espaço dedicado à interação com coelhos, e ampliou a área de recreação infantil com novos brinquedos no Quintal da Casa do Passarim.

As novidades passam a integrar um conjunto de mais de 11 atrações permanentes, entre elas a Casa do Passarim, casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica, o circuito suspenso Arvorão e o Redão, redário instalado na copa das árvores. O parque também abriga três aviários de imersão, onde os visitantes podem observar de perto mais de 250 aves, incluindo espécies ameaçadas de extinção, além de oferecer programação diária com apresentações musicais, peças teatrais, oficinas e atividades recreativas.

Serviço
Site: https://beachpark.com.br/
Central de Vendas: (85) 4012-3030
Endereço: Rua Porto das Dunas, 2734 – Porto das Dunas, Aquiraz/CE

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