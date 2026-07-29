Maxforma chega ao Dionísio Torres com academia 24 horas e estrutura premium

A rede Maxforma Academias segue em ritmo de expansão em Fortaleza. A empresa inaugurou, no dia 13 de julho, uma nova unidade no bairro Dionísio Torres, reforçando a estratégia de crescimento na capital cearense e ampliando o acesso a serviços de saúde e bem-estar. Localizada na Avenida Virgílio Távora, 2655, a academia já está em pleno funcionamento.

Estrutura moderna e diferenciais

A unidade conta com equipamentos de linha premium importados e uma ampla área de cardio, equipada com esteiras, bicicletas, escadas, remos e elípticos de última geração. Entre os diferenciais, está também uma área exclusiva para Cross Training com sistema Moovz, além de sala de ginástica para aulas coletivas.

Outro destaque é a chamada Glúteo Zone, um espaço exclusivo e reservado para treino de glúteos, com equipamentos voltados para potencializar resultados. A academia também dispõe de estacionamento gratuito e funcionamento 24 horas, permitindo maior flexibilidade de horários para os alunos.

Para quem precisa conciliar rotina de trabalho e treino, a unidade oferece ainda um espaço de coworking, pensado para quem deseja trabalhar antes ou depois do treino.

Sala de poses auxilia na evolução

Entre os espaços exclusivos, a Sala de Poses chama atenção por oferecer um ambiente dedicado ao acompanhamento da evolução física, equipada com espelhos e iluminação adequada.

“É um espaço muito utilizado por praticantes de fisiculturismo, mas também por qualquer aluno que queira acompanhar sua evolução corporal de forma mais precisa”, explica o CEO da rede, Paulo Henrique.

Rede está em constante expansão

A Maxforma amplia sua presença na Grande Fortaleza e na região metropolitana com novas unidades, investindo continuamente na melhoria da experiência dos alunos. Segundo Paulo Henrique, além da expansão, a marca tem investido em inovação, tecnologia, atendimento e na criação de ambientes que ultrapassam a musculação tradicional.

Os próximos passos são de grande expectativa, com novas unidades já previstas e o fortalecimento da presença da Maxforma em mercados estratégicos. “Já estamos preparando nossa próxima inauguração, que será em Aquiraz”, destaca o CEO. Segundo ele, o objetivo é continuar levando uma estrutura de excelência para um número cada vez maior de pessoas, mantendo o preço acessível e a modernidade.

Serviço

Endereço da nova unidade: Avenida Virgílio Távora, 2655 – Dionísio Torres

Instagram: @academiamaxforma

Site: https://maxformaacademias.com/