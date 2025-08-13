Dia da Assunção de Nossa Senhora é feriado em Fortaleza?

O dia de Assunção de Nossa Senhora acontece nesta sexta-feira (15) e é celebrado por devotos e pela cidade de Fortaleza, que tem a santa como padroeira. A data é feriado na capital cearense desde dezembro de 2003, quando fora decretado a Lei Municipal de n.º 8796.

Devido à folga prevista na legislação, diversos estabelecimentos como escolas, comércios e repartições públicas, têm o horário de funcionamento alterado.

Segundo o Vaticano, a Assunção de Nossa Senhora "recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre".

A relação entre o município e a patrona é antiga e remota à origem do nome dele, já que fora nomeado em referência a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção — edificação militar antiga por onde se iniciou a povoação da cidade —, atualmente localizada na sede da 10ª Região Militar, no bairro Centro.

Caminha com Maria

Inclusive, é no 15 de agosto que acontece na Capital a tradicional procissão religiosa conhecida como Caminhada com Maria, realizada pela Arquidiocese local desde 2003.

Neste ano, o evento realiza a 23ª edição e deve reunir dezenas de fiéis, a partir das 14 horas, com concentração no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no Vila Velha, e sairá em direção à Igreja de Santa Edwiges, no Jacarecanga.

Ao final do percurso, haverá a coroação de Nossa Senhora e, pela primeira vez, show com a Banda Missionário Shalom e com a Irmã Kelly Patrícia.

Festa de Iemanjá

Na data acontece ainda em Fortaleza a também tradicional Festa de Iemanjá, com cortejos e celebrações nas praias do Futuro e de Iracema, reforçando a fé de culturais de matriz africana.