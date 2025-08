Caminhada com Maria 2025: esquema de segurança terá policiais, bombeiros e agentes de trânsito

A tradicional Caminhada com Maria, realizada pela Arquidiocese de Fortaleza, acontecerá no dia 15 de agosto (sexta-feira) sob a liderança do arcebispo Dom Gregório Paixão. Para cuidar da proteção dos fiéis e da flexibilização do evento, foi apresentado, nesta quarta-feira (6), o plano operacional da caminhada.

Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são algumas das entidades que estarão presentes durante todo o percurso. Ao todo, serão percorridos 9 km na caminhada.

Bloqueios no trânsito

A operação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) inicia com bloqueio da R. Dom Aluizio Lorscheider, no entorno do Santuário do bairro Vila Velha, a partir das 5h.

A partir das 13h, a Avenida Leste-Oeste ficará totalmente bloqueada da ponte da Barra do Ceará até a Avenida Robert Kennedy, para permitir a concentração do público. Assim, a conexão entre Fortaleza e Caucaia ficará temporariamente indisponível.

Quem não for e precisar se deslocar pela região deve buscar outras rotas, como as Avenidas Francisco Sá, Sargento Hermínio e Bezerra de Menezes. A recomendação também é de utilizar meios de transporte alternativos, como metrôs, o VLT e os ônibus.

Ao longo do dia, a autarquia contará com 200 agentes, 70 motocicletas e 50 viaturas.

Apoio policial

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) destacará 478 policiais militares para garantir a segurança durante todo o percurso. Já a Polícia Civil atuará com delegacias plantonistas, incluindo o 7º e 10º Distritos Policiais, além de 30 agentes da Operação Égide, responsáveis por ações de polícia judiciária nas adjacências do evento.

O Corpo de Bombeiros mobilizará oito agentes, com viaturas de resgate, combate a incêndio e equipes de vistoria. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disponibilizará um posto médico avançado, duas motolâncias e unidades de suporte básico e avançado para atendimento emergencial.

A Polícia Rodoviária também estará presente na caminhada, com 26 agentes responsáveis por cuidar da segurança e do transporte da berlinda com a imagem de Nossa Senhora da Assunção.

A Guarda Municipal montou uma equipe especial para o evento, com 72 agentes e apoio logístico de 13 viaturas, 45 câmeras de videomonitoramento, 10 motos, duas vans e um drone.

Programação

A caminhada terá início às 14h, com uma celebração no Santuário Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. De lá, um cortejo de milhares de fiéis segue em direção à Igreja de Santa Edwiges, no Jacarecanga. Este é o momento em que a estátua da santa será levada e cortejada pelos presentes.

Ao final do percurso, haverá a coroação de Nossa Senhora e, pela primeira vez no evento, show com a Banda Missionário Shalom e com a Irmã Kelly Patrícia.

A primeira Caminhada com Maria foi idealizada há 22 anos pelo arcebispo emérito de Fortaleza, Dom José Antonio, devoto de Nossa Senhora