Caminhada com Maria enche as ruas de Fortaleza na 22ª edição; veja fotos

A tradicional Caminhada com Maria encheu as ruas de Fortaleza nesta quinta-feira (15). A 22ª edição do evento, realizado desde 2003 pela Arquidiocese de Fortaleza, contou com cantos e orações na caminhada.

Ela iniciou às 14h, saindo do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, e os peregrinos foram em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro. No local, a imagem da padroeira será coroada.

Ao todo, os fiéis percorrem 12 km de distância.

Confira fotos da Caminhada com Maria

Legenda: Celebração é tradicional de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Na Caminhada com Maria, fiéis percorrem 12 km Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Fiéis caminham realizando orações e cantos Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Padres participam da Caminhada com Maria Foto: Thiago Gadelha

Caminhada com Maria

Nesta quinta-feira (15), foi a primeira vez que o evento ocorreu sob a liderança do arcebispo Dom Gregório Paixão, que assumiu a Arquidiocese em dezembro do ano passado.

Dom Gregório mencionou que, biblicamente, Maria sai em caminhada da Galileia em direção à Judeia para acompanhar a gestação da prima Isabel - um itinerário longo, de cerca de 100 km. “É como sair de Fortaleza até Canindé”, ilustra.

A primeira Caminhada com Maria foi idealizada há 21 anos pelo arcebispo emérito de Fortaleza, Dom José Antonio, devoto de Nossa Senhora.