15 de agosto é feriado em Fortaleza? Veja o que a data significa

Caminhada com Maria

Umas das celebrações da data é a tradicional Caminhada com Maria, realizada pela Arquidiocese de Fortaleza desde 2003. O evento ocorrerá na próxima quinta-feira (15) e será o primeiro evento sob a liderança do arcebispo Dom Gregório Paixão, que assumiu a Arquidiocese em dezembro do ano passado.

A celebração se inicia com missa presidida pelo arcebispo, ao meio-dia, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. Às 14h, os peregrinos iniciam a caminhada em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, onde a imagem da padroeira será coroada. A distância a ser percorrida na Caminhada é de 12 km.

Durante o percurso, os fiéis recitam o rosário, cantam e participam de orações no que a Arquidiocese considera “a maior manifestação pública de fé realizada nas ruas de Fortaleza”.

A Caminhada com Maria foi idealizada há 21 anos pelo arcebispo emérito de Fortaleza, Dom José Antonio, devoto de Nossa Senhora.

Neste ano, o evento traz como tema "Peregrinamos com Maria no Ano da Oração" e como lema, "Senhor, ensina-nos a rezar" (Lc 11,1), em alusão ao Ano da Oração decretado pelo Papa Francisco, em preparação para o Jubileu da Esperança, que será celebrado em 2025.

Festa à Iemanjá

Em Fortaleza, o 15 de agosto também é celebrado pelos umbandistas que homenageiam Iemanjá. Com cantos e rosas na Praia de Iracema ou na Praia do Futuro, centenas de pessoas se reúnem todos os anos para homenagear a Rainha do Mar na Capital.

A religião brasileira surgiu da união entre crenças de matriz africana e cristã. Proibidos de prestar culto a divindades africanas, pessoas escravizadas atribuíram imagens de santos católicos aos orixás. Para a umbanda, Iemanjá está relacionada à figura de Maria.