Caminhada com Maria 2024: veja planos de trânsito e segurança do 1º evento com novo arcebispo

A tradicional Caminhada com Maria, realizada pela Arquidiocese de Fortaleza desde 2003, ocorrerá na próxima quinta-feira, 15 de agosto, no dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. Este será o primeiro evento sob a liderança do arcebispo Dom Gregório Paixão, que assumiu a Arquidiocese em dezembro do ano passado.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta (8), na Faculdade Católica de Fortaleza, o sacerdote e representantes das forças de segurança e mobilidade de Fortaleza apresentaram o plano operacional para a caminhada.

No dia 15 de agosto, a celebração se inicia com missa presidida pelo arcebispo, ao meio-dia, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. Às 14h, os peregrinos iniciam a caminhada em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, onde a imagem da padroeira será coroada.

12 km é a distância a ser percorrida na Caminhada.

Durante o percurso, os fiéis recitam o rosário, cantam e participam de orações no que a Arquidiocese considera “a maior manifestação pública de fé realizada nas ruas de Fortaleza”.

A Caminhada com Maria foi idealizada há 21 anos pelo arcebispo emérito de Fortaleza, Dom José Antonio, devoto de Nossa Senhora.

Neste ano, o evento traz como tema "Peregrinamos com Maria no Ano da Oração" e como lema, "Senhor, ensina-nos a rezar" (Lc 11,1), em alusão ao Ano da Oração decretado pelo Papa Francisco, em preparação para o Jubileu da Esperança, que será celebrado em 2025.

Dom Gregório disse que já havia ouvido falar na Caminhada, mas não imaginava que ela atraísse tanta gente. O sacerdote tem boas expectativas para a “estreia” à frente dos fiéis.

“Ela representa o coração de um povo que tem fé. Estando ao lado dessa grande população, sei que sairei renovado. É um exército de gente que deseja fazer o bem, rezar e contribuir para a transformação da nossa sociedade”, acredita.

O arcebispo menciona que, biblicamente, Maria sai em caminhada da Galileia em direção à Judeia para acompanhar a gestação da prima Isabel - um itinerário longo, de cerca de 100 km. “É como sair de Fortaleza até Canindé”, ilustra.

“A caminhada vem com esse coração. Desejamos sair do colo da mãe para a mansão da misericórdia. Pelo exemplo de Maria, serva, caritativa, que caminha com o seu povo e deseja estar presente na vida dos mais necessitados, caminhar para que a gente possa encontrar aquele que nos convida para a vida nova o tempo todo. Na coletividade, chegaremos buscando o Cristo que nos ilumina em direção à luz”, explana.

Bloqueios no trânsito

A operação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) inicia com bloqueio no entorno do Santuário do bairro Vila Velha a partir das 5h.

A partir das 13h, a Avenida Leste-Oeste ficará totalmente bloqueada da ponte da Barra do Ceará até a Avenida Robert Kennedy, para permitir a concentração do público. Assim, a conexão entre Fortaleza e Caucaia ficará temporariamente indisponível.

A partir do início do cortejo, a Autarquia vai realizar bloqueios sucessivos no caminho até a Catedral, cujo entorno também será interditado.

A recomendação para quem for ao evento é utilizar o transporte alternativo. Caso vá de transporte particular, o ideal é evitar estacionamento em locais proibidos.

Quem não for e precisar se deslocar pela região deve buscar outras rotas, como as Avenidas Francisco Sá, Sargento Hermínio e Bezerra de Menezes.

Ao longo do dia, a AMC deve empregar 200 agentes.

Legenda: Plano operacional para o evento foi apresentado nesta quinta-feira Foto: Bernardo Maciel

Plano de segurança

Segundo o coronel Níbio Araújo, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o policiamento iniciará às 6h, com emprego gradual de 256 agentes distribuídos em todo o percurso, da partida até a dispersão na catedral, com PMs a pé, em cavalos e em viaturas de 2 e 4 rodas.

Haverá reforço de policiamento nos terminais de ônibus e estações do Metrofor. A vigilância também contará com drones para acompanhar o cortejo e verificar outras situações.

O capitão de Engenharia Jammy Vieira, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), complementou que haverá 180 socorristas e 8 ambulâncias a postos durante o percurso.

Ele alerta que a população participante deve ter cuidado com alimentação, evitando comidas pesadas, e com a hidratação. É importante carregar uma garrafa de água ao longo do trajeto.

A qualquer sinal de tontura, pare, descanse e procure uma sombra para se restabelecer.

Programação da Caminhada com Maria 2024

Antes da caminhada em si, haverá mais dois eventos de preparação:

Pedalada com Maria (gratuita)

Quando: 11 de agosto

Que horas: concentração às 15h30 e saída às 16h

Percurso: Igreja de Fátima - Santuário de Nossa Senhora da Assunção - Igreja de Fátima

Caminhada Musical (gratuita)

Quando: 14 de agosto

Que horas: A partir das 18h

Onde: Igreja de Fátima

Atrações: Suely Façanha, Ticiana de Paula, Instituto Hesed (Irmã Kelly Patrícia, Irmã Maria Raquel e Irmã Maria Joana), Babi Maria e Thais Nara do Grupo Entretons

Contribuição por Pix

Neste ano, a Arquidiocese lançou a campanha solidária "Faça um Pix de R$ 1,00 para a Caminhada com Maria". O objetivo é arrecadar fundos para o evento e para projetos de evangelização e caridade.

As doações podem ser feitas através da Chave Pix CNPJ 07 471 600 0001 87, em nome da Arquidiocese de Fortaleza (Banco do Brasil).

*Estagiário sob a supervisão da jornalista Dahiana Araújo.