Caminhada com Maria retorna ao formato presencial em 2023

A Caminhada com Maria deve retornar ao formato presencial em Fortaleza neste ano. O evento ocorre em 15 de agosto, dia que celebra Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Capital.

A 21ª edição da procissão começa às 14h. O trajeto inicia no Santuário de Nossa Senhora da Assunção e vai até a Catedral Metropolitana, pela Avenida Leste-Oeste.

Milhares de fiéis são esperados pela Arquidiocese de Fortaleza. De 2020 a 2022, a celebração foi realizada virtualmente, devido à pandemia de Covid-19, com transmissão pelas redes sociais da Arquidiocese.

Para aumentar a participação, as celebrações eucarísticas nas igrejas devem se concentrar para a tarde do dia 14 e a manhã do dia 15. Dessa forma, a tarde e a noite do dia de Nossa Senhora da Assunção ficarão reservadas para a procissão.

Patrimônio imaterial

A Caminha com Maria foi decretada como patrimônio cultural imaterial do Brasil em 5 de junho de 2015.

A primeira edição ocorreu em 2003, com o tema “Caminhamos com Maria, em seu Caminho que é Jesus”. Neste ano, o tema é "Caminhamos juntos com Maria no Amor de Jesus”.

O percurso da procissão tem início na Igreja de Nossa Senhora da Assunção e segue por 12,5 km pelas ruas da Capital até a Catedral Metropolitana.

Antes da pandemia, o evento reunia cerca de 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital

XXI Caminhada com Maria

Data: 15 de agosto, às 14h

Início: 12h - Missa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção

Percurso da fé: avenida Coronel Carvalho, Avenida Leste e Oeste

Término: 18h - Coroação da padroeira na Catedral Metropolitana de Fortaleza