Dom José Antônio, ex-arcebispo de Fortaleza, é internado em UTI após diagnóstico de infecção

O ex-arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio Aparecido Tosi, de 76 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Fortaleza. Conforme a Arquidiocese, o religioso foi encaminhado para a UTI após ser diagnosticado com infecção urinária.

"Peço as orações de todos, no desejo de que nosso irmão volte logo ao nosso convívio. Um fraterno abraço e que Deus os abençoe!", pediu o atual arcebispo, Dom Gregório Ben Lâmed Paixão.

Dom José Antonio se despediu do cargo em dezembro de 2023, dando lugar a Dom Gregório, que assumiu no dia 15 do mesmo mês.

Agradecimento aos fiéis

Em discurso feito na época, Dom José Antonio agradeceu aos fiéis, dizendo que estará "como um irmão junto aos demais padres e bispos, sob a batuta daquele que assume”.

O religioso destinou agradecimentos à comunidade católica e definiu os quase 25 anos de arcebispo como “uma oportunidade muito rica e feliz”. “Vim feliz, estou feliz e estarei feliz de poder ter realmente realizado a vontade de Deus. Me sinto livre”, disse.