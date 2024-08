Um incêndio atinge um galpão de uma fábrica colchões em Maracanaú (CE) — na Região Metropolitana de Fortaleza — na manhã desta terça-feira (8). A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu chamadas de trabalhadores sobre o ocorrido na região por volta de 6h30.

Ao todo, nove viaturas do Corpo de Bombeiros estão na região em combate ao incêndio. Até o momento, não existem informações sobre feridos.

Assista:

Na mesma região, existem galpões que reservam paletes e também peças automotivas.

Bombeiros com atendimento pré-hospitalar

Por conta do grande volume de material inflamável, uma grande coluna de fumaça é vista de diferentes bairros de Maracanaú e até de Fortaleza.

Conforme o Corpo de Bombeiros, além das viatura de combate ao fogo, a força de segurança, conta com "atendimento pré-hospitalar e salvamento, estão no local trabalhando para controlar as chamas e atender possíveis vítimas", disse o Corpo de Bombeiros em comunicado".

Em entrevista à Verdinha FM, o tenente-coronel Giuliano Rocha orientou a população sobre os cuidados para evitar a inalação da fumaça.

"Essa fumaça que vem dos colchões, é fruto de produtos derivados do petróleo. Essa fumaça pode causar tontura, náusea e asfixia. A pessoa vai ter dificuldade de respirar, se tiver contato. Se respirar por muito tempo, pode ter problemas respiratórios. E recomendável quem sair de casa, mesmo que esteja em Fortaleza, é interessante ver em aplicativos os pontos de congestionamento desse trecho para evitar respirar essa fumaça", explicou o militar do Corpo de Bombeiros.