Casas são evacuadas, linhas de energia desligadas e explosões são ouvidas no incêndio em Maracanaú

O Corpo de Bombeiros está com 60 homens e 12 viaturas no combate ao incêndio de uma fábrica de colchões, em Maracanaú (CE), iniciado na manhã desta terça-feira (6). Moradores e donos de comércio que residem no entorno do local foram evacuados devido aos riscos de inalação da densa fumaça na região.

A Enel Distribuição Ceará informou que o incêndio causou o desligamento de duas linhas de transmissão da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), impactando o fornecimento de algumas subestações da distribuidora de energia em bairros de Fortaleza e Caucaia.

Veja entrevista:

"De imediato, técnicos da Enel iniciaram manobras de transferências de carga, e todos os clientes foram normalizados às 7h40. A distribuidora informa ainda que está trabalhando em conjunto com a Chesf para garantir o fornecimento enquanto o Corpo de Bombeiros atua no local para controlar as chamas", declarou a distribuidora de energia.

O Corpo de Bombeiro trabalha no intuito de evitar que chamas se espalhem para galpões vizinhos. Na mesma região, existem galpões que reservam paletes e também peças automotivas.

Bombeiros usam espuma especial para debelar fogo

Legenda: Diferentes veículos do Corpo de Bombeiros atuam na região Foto: Nathally Kimberly/SVM

Durante cobertura da Verdinha FM no local, a reportagem escutou diferentes explosões do local do incêndio. Segundo o coronel Wagner Maia, responsável pelas equipes, o barulho veio de pontos com produtos inflamáveis usados pela empresa.

Os homens do Corpo de Bombeiros seguem no local trabalhando para limitar a atuação do fogo. "Nossas viaturas estão trabalhando para que o fogo não passe para outras empresas e, logicamente, dificultar mais o combate", informou o coronel.

Por conta dos produtos químicos utilizados pela empresa, os bombeiros estão usando uma espuma especial para debelar o fogo:

Para atender a ocorrência, os agentes de segurança estão usando também roupas especiais, além de oxigênio para evitar os gases tóxicos presentes no ar. "Nossa previsão é que esse fogo se estenda todo dia", ressaltou o coronel.

Apesar da grande coluna de fumaça e das chamas, não existe confirmação de vítimas. Após conter o fogo, a equipe dos bombeiros irá periciar o local.