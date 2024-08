Ceará Lentes Ótica celebra o mês dos pais com promoções

A Ceará Lentes Ótica está lançando uma promoção em comemoração ao Mês dos Pais, oferecendo aos clientes condições especiais para renovar o visual e garantir um presente exclusivo para os pais. Durante todo o mês de agosto, a ótica está com duas ofertas que prometem agradar a todos.

Uma das ações promocionais consiste em um óculos completo, incluindo armação e lentes de visão simples, por R$ 299. Os clientes podem escolher entre armações que podem ser da marca própria da Ceará Lentes ou das marcas Burguese, Intelectum e Vertz. As lentes disponíveis para esta promoção são MAXXEE 1.56 da Hoya ou Kodak Into 1.56. Para garantir a melhor experiência, é recomendado que os clientes consultem via WhatsApp a cobertura de grau das lentes.

Já a outra promoção, na compra de qualquer óculos completo (armação + lentes), o cliente ganha um óculos de sol. A oferta é válida para modelos de óculos de sol selecionados pela loja, sem exigência de valor mínimo de compra do óculos de grau.

Adriano Cartaxo, proprietário da Ceará Lentes Ótica, afirma que a promoção pode ser um incentivo às pessoas que ainda estão decidindo o presente do Dia dos Pais. “Resolvemos fazer um mês inteiro dedicado aos pais, entendendo que estes serão presentes que, com certeza, eles vão utilizar. Afinal, quem necessita de óculos de correção não vive sem eles, além do óculos de sol, uma proteção extra para os entes queridos", comenta.

Sobre a Ceará Lentes Ótica

A Ceará Lentes Ótica é referência em Fortaleza no fornecimento de óculos de alta qualidade, oferecendo uma ampla gama de armações e lentes para atender a todas as necessidades visuais. Com um compromisso com a excelência e o atendimento personalizado, a ótica proporciona aos seus clientes uma experiência de compra única e satisfatória.

Serviço

Mês dos Pais - Ceará Lentes Ótica

Endereço: Rua Prof. Carlos Lobo, 260 loja 08 - Parque Manibura, Fortaleza.

Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 08h às 12h e 13h às 17h

Instagram: @cearalentes

WhatsApp: (85) 99439-1019