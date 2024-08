Ceará confirma 96 casos de febre oropouche em cinco municípios

O estado do Ceará confirmou, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a existência de 96 casos de febre do oropouche — um evento atípico, visto que a doença não é considerada endêmica na região. Conforme boletim epidemiológico das arboviroses, divulgado em 2 de agosto, os casos foram detectados na região do Maciço do Baturité.



Conforme a Sesa, os casos foram confirmados nas cidades de Pacoti (28), Mulungu (26), Aratuba (22), Redenção (17) e Palmácia (03). Os municípios com casos confirmados estão localizados em duas Coordenadorias Regionais de Saúde (Coads), de Baturité (03 municípios) e Maracanaú (02 municípios) que fazem parte da Superintendência Regional de Saúde de Fortaleza (SRSFOR).

Veja também Ser Saúde Febre oropouche: veja o que é, saiba sintomas e se existe tratamento País São Paulo confirma primeiros casos de febre Oropouche; veja sintomas

Conforme boletim, até o momento, não há registros de transmissão direta entre pessoas. A febre do oropouche é uma doença viral transmitida pelo Culicoides paraensis, conhecido como maruim, polvinha ou mosquito-pólvora, entre outras denominações.

Sesa realiza investigações complementares

Legenda: A condição é geralmente transmitida pelo mosquito Culicoides paraenses, popularmente conhecido como maruim ou mosquito-pólvora Foto: Divulgação/Agência Pará

O diagnóstico da febre do oropouche é feita por um teste, que utiliza biologia molecular e busca o material genético do vírus.

A Sesa está realizando investigações complementares para compreender melhor o cenário dessa doença no Estado.

Os pacientes com a febre do oropouche são, geralmente, diagnosticados com febre, dor de cabeça e dores musculares, semelhantes aos de outras arboviroses, o que ressalta a importância de um diagnóstico diferencial por meios laboratoriais.

"Apesar dos casos confirmados, até o momento não há indicação de uma ameaça iminente à saúde", informou a Pasta em boletim.

Homens somam maioria entre casos

Segundo a Sesa, dos casos confirmados (96), 57,2% (55/96) são do sexo masculino e as idades estão entre 14 e 79 anos. A maioria dos casos confirmados reside ou frequenta a zona rural dos municípios.

No Ceará, a distribuição dos casos por Semana Epidemiológica do início dos sintomas, observa-se que as SE 27 (30/06 a 06/07/2024) e 29 (14/07 a 20/07/2024) concentram os maiores registros de casos confirmados 59,3% (57/96).