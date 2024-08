Bombeiros resgatam cachorro com pelagem queimada por incêndio em Maracanaú, no Ceará

Um cachorro foi resgatado no incêndio que atingiu na manhã desta terça-feira (6) o galpão de uma fábrica de colchões em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Através das redes sociais, o Corpo de Bombeiros mostrou a ação.

Na gravação, um bombeiro aparece com o cão nos braços. "Conseguimos resgatar um cachorro que estava com parte da pelagem queimada e sem forças para fugir do fogo. Ele passa bem", diz a legenda.

INCÊNDIO EM MARACANAÚ

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu chamadas de trabalhadores sobre o ocorrido na região por volta de 6h30. Moradores e donos de comércio que residem no entorno do local foram evacuados devido aos riscos de inalação da densa fumaça na região.

A Enel Distribuição Ceará informou que o incêndio causou o desligamento de duas linhas de transmissão da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), impactando o fornecimento de algumas subestações da distribuidora de energia em bairros de Fortaleza e Caucaia.