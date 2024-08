Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (9/8)

A sexta-feira promete agito. Hoje pode ser um dia de muitos acontecimentos e com muitas informações circulando. A Lua no signo de Libra vai interagir com Marte e Júpiter em Gêmeos. Prepare-se para receber convites ou encontrar amigos. Hoje as pessoas estarão mais curiosas e falantes. Pode ser um dia bom também para focar nos estudos, para aprender e comunicar. Aproveite o dia para se libertar de qualquer restrição, você é livre para explorar novas possibilidades.

Áries

Como anda sua relação com o dinheiro, ariano(a)? Como você enxerga o seu potencial para ganhar dinheiro? Valorize seu lado criativo, desenvolva projetos ou expresse suas ideias, pois é assim que você pode atrair recursos para sua vida.

Touro

Você precisa de entusiasmo, taurino(a). Tente se envolver em projetos ou atividades que acordem sua energia instintiva. Você está com muita energia acumulada, chegou a hora de sair da passividade, da acomodação e enfrentar o medo de se expor ou expor suas ideias.

Gêmeos

Não negue suas necessidades, geminiano(a). Não permita que o excesso de pensamentos fiquem lhe torturando, pois assim você acaba matando o que existe de mais bonito em você: a sua espontaneidade. Tente acalmar a mente e dormir um pouco mais.

Câncer

Você só precisa ser fiel a si mesmo(a), canceriano(a). E se tiver que tomar qualquer decisão, assuma a responsabilidades pela sua própria vida. Um novo caminho pode surgir e todas as peças vão se encaixar, mas antes se pergunte: que vida desejo viver?

Leão

Deixe fluir suas emoções, não se preocupe com o que os outros dirão e deixe de lado as aparências e as expectativas. É importante que você comece aliviando suas tensões corporais, pois toda essa rigidez te impede de colher os frutos. Lembre-se que o Sol está no seu signo iluminando suas belezas.

Virgem

Você anda questionando seu objetivos, chegou a hora de ir à luta, virginiano(a). Não perca mais tempo, você tem bons motivos para se mexer. É urgente vencer os bloqueios que freiam sua ação, mas não caia na armadilha da pressa e da ansiedade.

Libra

Até que ponto você manda na sua vida, libriano(a)? Pode ser que um conflito interno surja ao assumir uma posição, mas você precisa relaxar. Busque autonomia na sua vida prática, sua capacidade de decisão pode abrir novos caminhos.

Escorpião

Você está se fechando para vida, escorpiano(a). Pode ser que você esteja tão preocupada com a segurança material que acabou se desconectando de si mesmo(a) e dos outros. Não se isole, deixe de lado o medo de se expor. Hoje é um bom dia para interagir e encontrar pessoas.

Sagitário

Você se sente sufocado(a)? Deixe de lado qualquer modelos de comportamento que nada refletem sua natureza. Se você atraiu uma situação desconfortável, apenas aceite. Isso tudo está acontecendo para o seu crescimento interior.

Capricórnio

Você está sentido um forte impulso para iniciar algo novo, capricorniano(a). Não existe nada concreto ainda, mas tudo está disposto para acontecer. Já basta de atividades rotineiras e vazias. É urgente começar algo novo que o estimule e lhe dê prazer.

Aquário

Cuide mais de você e do seu corpo, desfrute da vida, aquariano(a). Você precisa se tratar mais com doçura e suavidade, É importante que você resgate sua capacidade de amar e ser amado(a). Aproveite a sexta-feira para satisfazer seu coração.

Peixes

Como andam suas finanças, pisciano(a)? O momento pede que você se jogue em uma nova atividade econômica ou coloque a primeira pedra em uma nova estrutura de vida, mas para isso deixe de lado o medo de iniciar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.