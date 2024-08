Estrela da Casa: confira lista completa de participantes do novo reality show da TV Globo

Os participantes do programa Estrela da Casa, novo reality show da TV Globo, foram anunciados ao longo da programação da emissora na quinta-feira (8). O programa deve misturar dinâmicas básicas de reality show com uma disputa musical que promete movimentar os 14 participantes durante 50 dias de confinamento.

Confira a lista completa dos integrantes de Estrela da Casa:

MC Mayarah

MC Mayarah é moradora de uma comunidade em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e tem 29 anos. Além de música, ela ainda faz trabalhos como camelô e tem como inspirações Ludmilla, Anitta e SZA. "Quero viver da música e mudar a realidade do meu filho", disse ela, revelando que é casada e tem um filho de 6 anos.

Rodrigo Garcia

Morador de Manaus, no Amazonas, Rodrigo é apaixonado por piseiro, toca ukulelê e violão e também é compositor. O participante coleciona experiências profissionais como maitre sommelier, garçom, distribuidor de panfletos, pintor, assistente de pedreiro e também ajuda sua mãe entregando quentinhas. Hoje, mantém inspirações em ritmos como forró, swingueira e axé.

Heloísa Araújo

Heloísa é de Alagoas e mora em uma reserva localizada às margens do Rio São Francisco. Ela é indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô e trabalha como artesã. "Atualmente, não estou conseguindo viver de música. Faço artesanato para vendas online. Mas, sempre posto vídeos cantando", contou a alagoana que tem Marília Mendonça como a grande inspiração da vida.

Ramalho

Ramalho é de Jacareí, São Paulo, faz alguns shows, mas contou que o dinheiro não é o suficiente para que ele consiga viver somente disso. Atualmente, tem como sonho participar como rapper de um festival como Lollapalooza e Rock in Rio, além de manter inspirações como Sabotage e Tupac.

Gael Vicci

Gael Vicci tem apenas 18 anos, mas segue em contato com a música desde pequeno. "Meu primeiro contato com arte foi aos 7 anos quando pedi para cantar no culto. Minha avó falou que se aprendesse um louvor, podia, e nunca mais parei", contou. Ele é fã de Gloria Groove, Pabllo Vitar, Luísa Sonza, Marina Sena e Ludmilla.

Evellin

Evellin divide, atualmente, a rotina trabalhando como dentista e cantora. A participante já cantou com artistas conhecidos, como Léo Chaves, Felipe Araújo e Atitude 67, e também se apresentou em uma festa organizada por Neymar.

Unna X

Unna X é americana, de New Jersey, mas se divide entre os Estados Unidos e o Brasil. Ela foi para os EUA com os pais quando tinha 8 anos de idade, veio para o Brasil em seguida, mas retornou aos Estados Unidos com 17 anos. Depois, quando tinha 17 anos, eles voltaram novamente para os EUA. Um dos sonhos dela é ser reconhecida como compositora, mas também sonha em fazer um feat com Pabllo Vittar.

Nick Cruz

Nick Cruz tem 26 anos e começou a cantar ainda criança, compondo pela primeira vez aos 13 anos de idade. Aos 17 anos, começou a se apresentar em bares e, atualmente, trabalha como servente de pedreiro. Sua maior inspiração é a artista Gloria Groove, com quem sonha cantar junto.

Califfa

Califfa começou a cantar após ganhar um cavaquinho de presente, aos cinco anos de idade. Entre os estilos preferidos dele estão o rap e o samba e, além de cantar e compor, ele também sabe tocar violão, cavaco, banjo, bandolim, percussão, guitarra e bateria.

Leidy Murilho

Leidy Murilho aprendeu a cantar na igreja e chegou até a formar uma dupla gospel com a própria irmã. Elas acabaram se separando quando Leidy tinha 15 anos e decidiu seguir carreira solo. Mãe, ela tira sustento da música, mas aponta como algo desafiador.

Lucca

Lucca, de 26 anos, tem uma dupla sertaneja com o irmão mais velho, Juann, há cerca 10 anos. A influência para buscar uma carreira musical vem do avô, que tocava sanfona, e do pai, que é radialista. Ele é natural de Goiânia e deve continuar no sertanejo no programa.

Muse Maya

Muse Maya começou a compor músicas com apenas 6 anos de idade e investiu na carreira de cantora desde nova. Como artista, ela já se apresentou no Rock in Rio, lançou quatro EPs de forma independente, cantou com o rapper Baco Exu do Blues e com Marcelo Jeneci.

Matheus Torres

Matheus começou a cantar na igreja, mas deixou o templo após divergências de comportamento. Atualmente, ele estuda Engenharia e tem seguido na carreira da música apesar das adversidades. Já trabalhou como auxiliar de mecânico, assistente administrativo, barman, pizzaiolo e fotógrafo.

Nicole Louise

Nicole publicava vídeos de covers no YouTube desde a adolescência e também gravava clipes bem humorados para as redes sociais. Hoje em dia, ela trabalha como humorista e influenciadora, mas sonha em viver de música. A artista toca piano e violão e já cantou no aniversário de Luísa Sonza.