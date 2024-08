Participante do 'Estrela da Casa' denunciou assédio de Tirullipa na Farofa da Gkay

Nicole Louise, participante do novo reality show "Estrela da Casa", já é conhecida do público, pois além de influenciadora, ela foi uma das mulheres que denunciou Tirullipa por assédio na Farofa da Gkay, em 2022. O evento ocorrido em Fortaleza terminou com o humorista expulso e teve repercussão nacional.

“Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa… mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara”, disse Nicole em seu Instagram à época.

O assédio ocorreu quando Tirullipa desamarrou o biquíni de várias mulheres durante uma brincadeira estilo "Banheira do Gugu".

Tirullipa foi, inclusive, condenado a pagar R$ 25 mil em indenização a influenciadora digital Halessia por conta do episódio, em um processo que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Nicole Louise busca nova carreira

Humorista natural Brasília, Nicole Louise entra no "Estrela da Casa" para tentar mudar de carreira e seguir no ramo da música. O novo reality da TV Globo estreia no próximo dia 13 de agosto.

Em 2019, ela deu os primeiros passos publicando covers em seu canal no YouTube. No entanto, a carreira dela só foi impulsionada quando começou a fazer vídeos curtos de humor e dublagens de situações cotidianas.

"Acho que o meu diferencial é o que dizem: é muito isso de levar energia alegre para as pessoas enquanto eu canto, de tentar cativar, me preocupar com o que as pessoas estão sentindo. E obviamente eu canto muito do coração", disse em sua apresentação.