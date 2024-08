Lucas Buda se manifesta sobre suposto romance com Mani Rego, ex de Davi Brito

Internautas apontaram, nesta quinta-feira (8), que há um novo romance surgindo entre o ex-BBB 24 Lucas Buda e Mani Rego, ex do campeão da edição, Davi Brito. Os dois foram vistos em um restaurante no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (7).

Apesar da especulação, o ex-BBB negou qualquer relacionamento amoroso com Mani, nesta quinta-feira (8). "Eu e a Mani não estamos vivendo um romance. Ontem, calhamos de jantarmos juntos com outras pessoas a convite de um amigo em comum. Somos amigos dessa terceira pessoa e eu conheci a Mani ontem", explicou em vídeo nas redes sociais.

O capoeirista ainda revelou que sobre o que conversaram durante o encontro. "A gente conversou sobre projetos sociais e vou apresentar alguns projetos da Favela da Maré para Mani porque se conectam muito com o que ela tem feito na rede dela. Não existe romance, só existe uma conversa madura de duas pessoas que se conheceram ontem e estão trocando uma ideia sobre os projetos para poder ajudar as periferias e as pessoas que mais precisam", frisou.

Durante o reality show, Camila Moura, ex de Buda, viralizou nas redes sociais e ficou famosa após terminar o relacionamento com o participante quando ele ainda estava na casa. Já Davi Brito e Mani Rego terminaram o relacionamento após o ex motorista de aplicativo deixar a casa do BBB 24.