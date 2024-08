Conheça a série 'The Umbrella Academy', que ganhou a última temporada na Netflix

A série "The Umbrella Academy", lançada em 2019 pela Netflix, ganhou mais episódios nesta quinta-feira (8). A quarta e última temporada chegou ao streaming para dar o desfecho de sete irmãos com poderes extraordinários. A história teve início com o reencontro deles após a morte do pai e a descoberta de que a humanidade está ameaçada com um apocalipse.

A produção é baseada nos quadrinhos do escritor estadunidense Gerard Way e do quadrinista brasileiro Gabriel Bá, e acompanha a história de:

Vanya/Viktor (Elliot Page);

Luther (Tom Hopper);

Diego (David Castañeda);

Allison (Emmy Raver-Lampman;

Klaus (Robert Sheehan);

Ben (Justin H. Min);

Número 5 (Aidan Gallagher).

Apesar da inspiração nos quadrinhos, a série traz eventos inéditos.

Confira trailer da 4ª temporada

O que é The Umbrella Academy?

No quadrinho, a "The Umbrella Academy" funciona como um tipo escola ou ambiente acadêmico para treinar jovens com poderes. Gerida pelo bilionário Ser Reginald Hargreeves, que adotou as crianças extraordinárias, ele tenta estimular os filhos a gerirem os próprios poderes.

Todos os bebês nasceram no mesmo momento do dia 1º de outubro de 1989, de mulheres que não tinham nenhum sinal anterior de gravidez. Nessa academia, os filhos do Hargreeves passam a se apresentar como uma equipe de super-heróis. No entanto, eles crescem com diversos traumas de infância.

O que acontece em 'The Umbrella Academy'?

Na primeira temporada, os irmãos da "The Umbrella Academy" conseguem evitar o apocalipse, mas acabam ficando presos em Dallas, em 1960. Eles se reencontram na segunda temporada, quando o Número 5 relembra que eles precisam voltar para o presente.

Na terceira temporada, eles conseguem retornar para 2019, mas logo percebem que a presença deles no passado modificou o presente, e o paradoxo temporal faz surgir a “The Sparrow Academy”, sendo eles os heróis da sociedade, ao invés dos irmãos da Umbrella Academy.