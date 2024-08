Taylor Swift em Viena: suspeito islamista planejava atentado com explosivos em show

Um jovem de 19 anos, simpatizante do grupo Estado Islâmico — detido na Áustria na quarta-feira (7) — preparava um atentado suicida durante os shows da cantora Taylor Swift em Viena. O objetivo do rapaz era "matar um grande número de pessoas", informou nesta quinta-feira (8), o serviço de inteligência austríaco.

"Ele confessou tudo e declarou que tinha a intenção de cometer um atentado com explosivos e armas brancas", declarou em uma entrevista coletiva o diretor do Serviço de Inteligência (DSN), Omar Haijawi-Pirchner.

Conforme o diretor, o rapaz ainda não tinha certeza quanto ao dia do atentado: "O objetivo dele era matar a si mesmo e um grande número de pessoas durante o show, hoje ou amanhã".

Chanceler lamentou ocorrido em Viena

Na rede social "X", o chanceler austríaco Karl Nehammer declarou que o cancelamento das apresentações foi uma "amarga decepção para todos os fãs".

Nehammer também elogiou o trabalho da inteligência do país em encontrar os suspeitos de terem planejado o frustrado atentando

Shows da cantora foram cancelados

Após a polícia austríaca descobrir o plano de atentado, as três apresentações da cantora previstas para os dias 8, 9 e 10 de agosto para esta semana em Viena, na Áustria, foram canceladas

O Barracuda Music, organizador dos shows, deu mais detalhes no Instagram. "Após a confirmação das autoridades de um plano de atentado terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra opção que cancelar os três concertos pela segurança de todos", afirmou.

Era esperado um público de 65 mil espectadores em cada show. "O risco real está descartado no momento, mas com o aumento do perigo difuso, devemos tomar as medidas necessárias e acionar nossas unidades especiais para os shows", disse o chefe da polícia de Viena, Gerhard Purstl.