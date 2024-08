Veja as pistas de 'treta' nos bastidores do filme 'É Assim Que Acaba', com Blake Lively

Com estreia prevista para esta quinta-feira (8), "É Assim Que Acaba" vem gerando burburinho nas redes sociais. Fãs estão levantando uma teoria de que há uma suposta "treta" nos bastidores entre o elenco da produção.

Os boatos envolvem os protagonistas Blake Lively e Justin Baldoni, e a autora Colleen Hoover. Em Nova York, na noite da estreia que ocorreu nesta terça-feira (6), a atriz posou com todos as outras estrelas, menos com Baldoni, que também é diretor do longa.

Baldoni foi fotografado apenas com a esposa e sozinho. No mesmo evento, Ryan Reynolds, marido de Blake, tirou fotos com Brandon Sklenar, que vive Atlas, também parte da trama.

Veja também Zoeira Adaptação de 'É Assim que Acaba', com Blake Lively, ganha trailer inédito; veja vídeo

Teorias em relação ao afastamento

A suposta confusão envolvendo Baldoni e Collen Hoover ficou aparente para os fãs quando o ator deixou de participar de uma coletiva de imprensa com todo o elenco, na segunda-feira (5).

Internautas também apontaram que a divulgação de "É Assim Que Acaba" está muito focada no casal interpretado por Blake e Brandon.

Dentre as teorias do motivo do afastamento está uma disputa de poder, uma vez que a atriz principal é produtora executiva da trama e Baldoni é o diretor.

Os fãs da obra também notaram que o diretor não está interagindo nas publicações do elenco e da equipe feitas em redes sociais. Baldoni continua seguindo Blake e Colleen, contudo, ambas deixaram de seguir o ator durante as gravações.