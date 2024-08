Netflix sofre vazamento de séries, filmes e animes um ano antes de lançamento de conteúdos, diz site

Conteúdos inéditos da Netflix foram vazados na internet após uma suposta invasão a um dos estúdios de dublagem contratados pela plataforma. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o assunto. As informações são do site Notícia da TV.

Os materiais vazados contêm legendas e códigos em cor amarela, um padrão normalmente utilizado para o envio de conteúdo aos estúdios de dublagem. Também há a presença de marca d'água e os conteúdos estão em baixa qualidade.

Devido às características presentes nos materiais, acredita-se que o vazamento tenha ocorrido por conta de uma invasão aos sistemas de uma das empresas que faz o serviço de dublagem para Netflix.

Entre os conteúdos vazados, há séries, animes e filmes. Alguns deles, como o longa "Plankton: The Movie", seriam lançados somente em 2025.

Parte da segunda temporada de "Arcane" também foi vazada, além dos animes "Ranma ½" e "Fountain of Dreams". Todos os episódios de "Exterminador do Futuro Zero" também foram divulgados de maneira ilícita.