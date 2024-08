Davi Brito usou prêmio do 'BBB 24' para comprar cinco casas e dois carros

O vencedor do “BBB 24” Davi Brito usou o prêmio que ganhou no reality show global, de R$ 2,9 milhões, para comprar imóveis para ele e para a família, além de dois carros de luxo. O ex-motorista de aplicativo presenteou a mãe, Elisângela, a irmã, Raquel, e o pai, Dermeval, com um imóvel para cada. Dermeval chegou a morar um tempo com Mani Reggo, ex-namorada de Davi, por não ter onde residir.

Na última terça-feira (6), o vencedor do “BBB 24” celebrou ter dado o imóvel ao pai. "Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família. Dessa maneira de estar proporcionando o conforto e lazer para eles", disse ele nos Stories, exibindo a casa de dois andares.

Davi também construiu a casa onde está morando com a família, em um condomínio da Bahia. “Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo”, contou ele ao Extra.

Pensando no futuro, ele ainda construiu uma casa para alugar e ter como renda. O lugar conta com quatro quartos, sendo dois deles suítes, mais dois banheiros sociais e tem capacidade para 15 pessoas. A residência fica em Barra do Jacuípe, na Bahia. Um final de semana no local custa R$ 3 mil, e o aluguel no réveillon chega a R$ 18 mil.

De carros, Davi comprou um Onix hatch branco, de quatro portas, que custa cerca de R$ 90 mil. Nesta semana, ele também mostrou mais uma aquisição: uma Hilux SW4 2024, também zero. Esse segundo veículo é avaliado em cerca de R$ 380 mil.

Nos últimos dias, usuários da internet passaram a especular que Davi também participaria da edição deste ano de “A Fazenda”, prevista para começar em setembro, depois que ele passou a seguir o perfil do reality show no Instagram.