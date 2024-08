Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 9 de agosto

A sexta-feira promete agito. Hoje pode ser um dia de muitos acontecimentos e com muitas informações circulando. A Lua no signo de Libra vai interagir com Marte e Júpiter em Gêmeos. Prepare-se para receber convites ou encontrar amigos. Hoje as pessoas estarão mais curiosas e falantes. Pode ser um dia bom também para focar nos estudos, para aprender e comunicar. Aproveite o dia para se libertar de qualquer restrição, você é livre para explorar novas possibilidades.

Signo de Capricórnio hoje

Você está sentido um forte impulso para iniciar algo novo, capricorniano(a). Não existe nada concreto ainda, mas tudo está disposto para acontecer. Já basta de atividades rotineiras e vazias. É urgente começar algo novo que o estimule e lhe dê prazer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.