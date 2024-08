Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de agosto

A sexta-feira promete agito. Hoje pode ser um dia de muitos acontecimentos e com muitas informações circulando. A Lua no signo de Libra vai interagir com Marte e Júpiter em Gêmeos. Prepare-se para receber convites ou encontrar amigos. Hoje as pessoas estarão mais curiosas e falantes. Pode ser um dia bom também para focar nos estudos, para aprender e comunicar. Aproveite o dia para se libertar de qualquer restrição, você é livre para explorar novas possibilidades.

Signo de Câncer hoje

Você só precisa ser fiel a si mesmo(a), canceriano(a). E se tiver que tomar qualquer decisão, assuma a responsabilidades pela sua própria vida. Um novo caminho pode surgir e todas as peças vão se encaixar, mas antes se pergunte: que vida desejo viver?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.