CAPTEI: North Shopping Fortaleza inaugura Quintal do Nortão

Na noite de quinta-feira, 08 de agosto, o North Shopping Fortaleza inaugurou o Quintal do Nortão, um novo espaço gastronômico ao ar livre que proporciona aos clientes uma experiência única de lazer e entretenimento.

Com um investimento de R$ 8,7 milhões, o espaço conta com 2.000 m² e está com 100% de ocupação, com sete operações, incluindo Turatti, Pão da Vida, Frutbiss, Maria Pitanga, Seu Feijão, Big Daddy e Nalu Pizzas. Além disso, o ambiente é pet friendly e conta com um espaço kids, o Parque da Zoe, para a diversão dos pequenos.

O superintendente do North Shopping Fortaleza, Douglas Russo, destacou a importância de proporcionar um ambiente agradável e aconchegante para toda a família do Nortão.

Animando a noite de inauguração, que teve como mestre de cerimônia Tais Lopes, Marcos Lessa e DJ Rômulo Bravo.

Dito isso,

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

