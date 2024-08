Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (9)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (9) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Hans tenta convencer Frida a desistir de falar com Furtado.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Hans tenta convencer Frida a desistir de falar com Furtado. Guto consola Mila. Electra finge ser amiga de Jéssica. Paulina volta para casa. Vênus vai com Murilo ao ateliê de Joana Bastos. Léo surpreende Otto e o questiona sobre as ex-madrastas de Vênus.

Otto garante a Léo que ele desejará proteger a pessoa que quer atentar contra Vênus. Furtado mente para Frida/Catarina. Paulina pede perdão a Tom. O perito explica seu laudo para Luca. Electra acredita que Jéssica pagou Norma para incriminá-la.

Maya reclama do comportamento de Jéssica na frente de Wilson e Luca. Memo decide cobrar de Lupita a suposta dívida de seu avô. Elisa organiza um evento na rua de Lupita para exibir o comercial que elas fizeram. Furtado procura Mila.

Léo faz um comentário sobre a noite em que Vênus foi atacada, e ela o questiona. Luca vai com Wilson e o perito falar com Electra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.