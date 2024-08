Yuri Lima, ex de Iza, rescinde contrato com o Mirassol e não é mais jogador do time

O jogador Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza, entrou em acordo com o Mirassol para a rescisão de seu contrato, e não faz mais parte do time, segundo informações do portal ge.

O meio-campista não entrava em campo há quase um mês. Seu último jogo foi no dia do anúncio do término com a cantora, que está grávida dele.

Clube homenageou gravidez de Iza

Yuri Lima deixa o Mirassol com 40 jogos disputados e um gol marcado. Durante a passagem, o clube chegou a homenagear a gravidez de Iza com um uniforme personalizado para o bebê. Além disso, a cantora marcou presença em jogos do Leão para torcer pelo então namorado.

A princípio, o jogador não deve acertar com outra equipe e retornou a Santos, no litoral paulista. Recentemente, ele chegou a despertar o interesse da Ponte Preta, mas as negociações não avançaram.