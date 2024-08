O que significa 'gold' no Instagram? Veja por que as pessoas estão postando esse termo na rede

Usuários do Instagram estão sendo vistos, nesta quinta-feira (8) com notas douradas ao escreverem algo relacionado as Olimpíadas de Paris de 24%. Dentre as palavras mais usadas estão 'gold' e 'medal', ouro e medalha em inglês.

No X, antigo Twitter, alguns usuários comentaram sobre a atualização. "Eu abrindo o Instagram e tudo Gold", comentou um internauta.

"Qual o contexto desse “gold” no Instagram? Kkkk tô fora dessa bolha", questionou outro. "Gente, esse gold do Instagram, apenas muda a cor de fundo da nota! Já podem parar de alvoroço", escreveu.

Termos e emojis que podem ser utilizados

Gold

Olympics

Olympian

Podium

Victory

Medal

Goat

Torch

🔦

🐐

🥇

🏅