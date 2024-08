Hospital Vale do Jaguaribe, no Ceará, recebe 10 novos leitos de UTI e sala de cirurgia

O Hospital Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, recebeu dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mais uma sala de cirurgia nessa terça-feira (6).

Os novos leitos de UTI devem atender pacientes que estão no pós-operatório e necessitam de um cuidado mais intensivo. Com a aquisição, o hospital passa a ter 30 leitos de UTI Adulta.

Já a sala de cirurgia dará mais suporte na demanda da região. Agora, o hospital tem cinco salas de cirurgia funcionando simultaneamente, o que possibilita a realização de aproximadamente 450 cirurgias de alta complexidade por mês.

“Estamos aqui, com a entrega desses leitos de UTI e sala cirúrgica, que são muito importantes para a garantia de cirurgias e atendimento para as pessoas, para que não se desloquem para a Capital. Aqui é um investimento que, até o final do ano, somará R$ 7 milhões, para garantir o que o povo do Vale do Jaguaribe merece”, declarou o governado Elmano de Freitas.

O HRVJ atende pacientes dos municípios de Alto Santo, Aracati, Ereré, Fortim, Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.