Feriado de Nossa Senhora da Assunção: saiba o que abre e fecha nesta quinta-feira (15)

O dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, é celebrado nesta quinta-feira (15). A data é considerada feriado na capital, por isso, alguns serviços não irão funcionar.

Os equipamentos públicos, os bancos e as agências dos Correios estarão fechadas. Contudo, bares, restaurantes e lojas poderão funcionar, a critério do estabelecimento. Já os supermercados e postos de combustíveis terão funcionamento normal.

Uma das principais celebrações da data é a tradicional Caminhada com Maria, realizada pela Arquidiocese de Fortaleza há mais de 20 anos. Diante da programação do dia, haverá reforço na frota de algumas linhas de ônibus. Neste ano, o evento será o primeiro sob a liderança do arcebispo Dom Gregório Paixão, que assumiu a Arquidiocese em dezembro do ano passado.

VEJA O QUE FUNCIONA NESTA QUINTA-FEIRA (15):

SUPERMERCADOS

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os postos de combustíveis de todo o Ceará vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (15), conforme comunicado do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

BARES E RESTAURANTES

Os bares e restaurantes terão funcionamento normal, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Ceará).

LINHAS DE ÔNIBUS

As linhas de ônibus operam normalmente. Em virtude da "Caminhada com Maria", a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará a frota de ônibus com 38 coletivos extras que estarão à disposição do controle operacional dos terminais Messejana, Siqueira, Parangaba, Antônio Bezerra e Papicu, a partir das 6 horas da manhã até meia-noite desta quinta-feira (15/08).

LOJAS DO CENTRO

Lojas do Centro de Fortaleza podem optar por abrir ou não ou ter horário de funcionamento reduzido, nesta quinta-feira (15), conforme informou a CDL de Fortaleza. Já as lojas dos shoppings centers vão funcionar normalmente, das 10h às 22h.

CENTRO FASHION

O Centro Fashion terá funcionamento normal, nesta quinta-feira (15). O horário de funcionamento será das 9h às 19h

BANCOS

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial nesta quinta-feira (15). Com isto, as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas.

O PIX, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente. Na sexta-feira (16), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

SHOPPINGS

RIOMAR FORTALEZA

Lojas, quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Clínica SIM: 8h às 12h

Cinépolis: verificar programação no site

Comunicare: 10h às 16h

Game Station: 10h30 às 22h

Greenlife Academia: 7h às 17h

Loteria Boa Sorte: 10h às 19h

Otomax Saúde: 8h às 21h

Otomax Estética: 8h às 21h

RIOMAR KENNEDY

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Academia SmartFit: 8h às 17h

Cinépolis: verificar programação no site

Lavateria: 6h às 22h

Loteria Aldeota: 9h às 21h

Vila Trampolim: 11h às 21h

SHOPPING ALDEOTA - LOJAS E QUIOSQUES

Lojas e Quiosques: 13h às 19h

Praça de Alimentação: 12h às 19h

Pão de Açúcar: 07h às 19h

VIA SUL SHOPPING

Funcionamento normal: 10h às 22h.

Cinema: de acordo com a programação

Caixa Econômica: Fechada

Selfit: 08h às 18h

NORTH SHOPPING JÓQUEI

Funcionamento normal: 10h às 22h.

Greenlife Academia: 08h às 16h

Arena Greenlife: 08h às 16h

Vila Trampolim: 10h às 22h

QUINTAL DO JÓQUEI

Restaurantes:

Carneiro do Ordones: 11h às 0h

Seu Domingo Quintal: 11h às 0h

FrutBiss: 12h às 0h

Santa Pastelaria: 16h às 22h

Calígula: 16h às 0h

Fat Guys: 16h às 23h

Santamed - 7h às 21h (horários são mediante hora marcada)

Vacinart - 9h às 21h

Parque do Jóquei: 16h às 23h (entrada até as 22h)

Pet Park: 10h às 22h



NORTH SHOPPING MARACANAÚ

Funcionamento normal: 10h às 22h.

SHOPPING PARANGABA

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Liv Saúde: Fechada

Seu Doutor: conforme horários já agendados

Selfit Academia: 8h às 14h

Casa Lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Game Station: 12h às 22h

Studio Games: 10h às 22h

GIGA MALL

Lojas e Quiosques: 9h às 20h;

Alimentação e lazer: 9h às 20h.

*Esta matéria será atualizada conforme sejam informados horários de outros estabelecimentos/órgãos.