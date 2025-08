Motociclista morre ao colidir com 'ponto cego' de ônibus e ser atropelado por carreta, em Fortaleza

Um motociclista morreu, na manhã desta quarta-feira (6), após bater na traseira de um ônibus e ser atropelado por uma carreta, na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que a vítima trafegava no corredor - espaço entre os veículos, sem faixa definida - e não percebeu quando o ônibus, da linha 041 - Parangaba/Oliveira Paiva, parou em um trecho da via para que passageiros pudessem embarcar.

A colisão aconteceu na área conhecida como "ponto cego" do ônibus, um espaço na traseira onde o motorista não consegue ver corretamente. Com o impacto, o motociclista caiu para o lado esquerdo da via, e acabou atropelado por uma carreta de coleta de resíduos que passava logo atrás. A vítima não resistiu e veio a óbito no local.

À reportagem, o Sindiônibus esclareceu que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da AMC estão no local para prestar a assistência necessária.

A entidade complementou ainda que "se solidariza com familiares e amigos das vítimas e se coloca à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos adicionais".

Ainda segundo a AMC, os condutores do ônibus e da carreta foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo para ambos. O órgão também pontuou que agentes permanecem no local para orientar os motoristas, devido ao bloqueio de uma das faixas da via.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita