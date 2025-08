Prefeitura de Fortaleza consulta Iphan sobre possível demolição da ponte velha, na Praia de Iracema

O destino das estruturas da Ponte Velha ou Ponte Metálica, no Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza, há alguns meses, voltou a mobilizar discussões entre a Prefeitura e o Governo Federal, incluindo órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Em maio, a gestão de Evandro Leitão (PT) consultou o Iphan sobre a possível “demolição controlada da ponte”, conforme documento ao qual o Diário do Nordeste teve acesso.

A estrutura, interditada desde agosto de 2023, tem mais de 100 anos, e a ideia de demolição já havia sido cogitada na gestão anterior, do ex-prefeito José Sarto (PDT). Consultada pelo Diário do Nordeste, a Prefeitura confirmou, nesta segunda-feira (4), em nota, que solicitou “pareceres técnicos de vários órgãos” sobre a situação da ponte e que projetos de requalificação do espaço “estão em análise”.

Veja também Ceará Imagens de 1935 mostram Ponte Velha do Poço da Draga em funcionamento como Porto de Fortaleza Verso Ponte Velha, interditada definitivamente, é tema de música de Ednardo sobre resistência

Conforme o Iphan, no dia 19 de maio de 2025, a Prefeitura de Fortaleza protocolou junto à Superintendência do órgão no Ceará um ofício assinado pelo Secretário da Regional 12, Adams Cavalcante Gomes, “que trata de medidas emergenciais necessárias para a demolição controlada da Ponte Metálica do Poço da Draga”.

No ofício, diz o Iphan, a Prefeitura aponta que a estrutura da Ponte Velha “apresenta risco de acidentes de alta gravidade, demandando ações preventivas urgentes para salvaguardar a integridade física dos cidadãos que transitam pela área”. Segundo o Iphan, a Prefeitura anexou no documento um parecer técnico da Defesa Civil Municipal no qual classifica o nível de risco do imóvel como “muito alto” para as estruturas da ponte e alto para as estruturas sob a ponte.

No parecer da Defesa Civil, aponta o Iphan, o órgão municipal concluiu que a Ponte Metálica está em colapso estrutural progressivo e representa risco direto à vida em caso de acesso indevido. Mas, embora a demolição seja uma das opções apresentadas, o documento da Defesa Civil não a determina como a única medida a ser tomada. Uma das possibilidades, diz o documento, é a “consolidação do espaço como ruína histórica”.

O documento do Iphan ao qual o Diário do Nordeste teve acesso diz ainda que “como medidas imediatas foi solicitado à SPU-CE a autorização formal para demolição da estrutura, por se tratar de área sob gestão compartilhada” e aponta ainda que ao Iphan houve uma consulta sobre “o eventual interesse histórico-cultural da estrutura e orientações quanto à preservação da memória do local através de documentação fotográfica e registro histórico antes da demolição”.

A ideia de demolição do equipamento, que além de outros atributos é uma das primeiras infraestruturas portuárias da cidade, conectada historicamente aos galpões industriais da Praia de Iracema, além da relação afetiva com o Poço da Draga, já havia sido cogitada na gestão Sarto.

Em junho de 2022, o Diário do Nordeste noticiou que a Prefeitura, à época, buscou a SPU com essa mesma finalidade. Mas o órgão federal, embora não descartasse essa alternativa, naquela altura, considerou que havia outras possibilidades como a revitalização do espaço.

O que o Iphan respondeu?

Diante da manifestação da atual gestão, o Iphan respondeu à Prefeitura formalmente em 4 de junho de 2025 e esclareceu que a Ponte Velha não possui proteção federal legal, mas ressaltou que a ausência de tombamento não implica falta de valor histórico, arquitetônico ou cultural.

No documento o Iphan elenca evidências sobre o valor histórico da estrutura iniciada em 1902, e aponta dentre outros: a relação direta com o desenvolvimento urbano, com os galpões industriais da Praia de Iracema e com a Ponte dos Ingleses. Além disso, o Iphan destaca que a Ponte Velha possui significativo valor afetivo para os moradores do Poço da Draga, que associa a data de inauguração da estrutura ao nascimento da comunidade.

Legenda: Ponte Velha, na Praia de Iracema, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Outro ponto registrado pelo órgão federal é que a demolição da estrutura também “pode representar um risco para a preservação de possíveis sítios arqueológicos marítimos, uma vez que existem relatos de diversos naufrágios na região”.

O Iphan ressalta que não contesta o laudo da Defesa Civil e que a recomendação não contraria nem impede as orientações do órgão municipal para restringir, neste momento, o acesso de frequentadores à ponte, mas recomenda a realização de estudos mais aprofundados sobre as condições de conservação da estrutura, tendo em vista que “o próprio parecer (da Defesa Civil) que aponta a demolição como uma das opções, em suas conclusões, não determina que seja essa a medida a ser tomada”.

Também há recomendação que, tendo em vista o valor cultural do equipamento, as decisões sobre o futuro da estrutura contem com a participação dos moradores do Poço da Draga. Além disso, há indicação de que o assunto seja tratado no Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza (Comphic).

Legenda: Estrutura da Ponte Velha, na Praia de Iracema Foto: Fabiane de Paula

Também em junho, em uma reunião do Comphic ocorrida no dia 11, o representante do Iphan no Conselho, Marcel Andrade, informou aos demais conselheiros sobre o recebimento do ofício da Prefeitura e questionou se a Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor estaria ciente da demolição.

Na ocasião, conforme registra a ata publicada na edição do Diário Oficial do Município do dia 15 de julho, a titular da Secultfor, Helena Barbosa respondeu que “não tinha ciência da situação” e destacou a importância do debate sobre a Ponte Metálica do Poço da Draga “justamente pela relevância coletiva para a região”.

Na reunião, registra a ata, o titular da Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural (CPHC), Diego Amora também afirmou “que não tinha conhecimento e que a informação estava chegando pelo conselheiro”.

Foto: Fabiane de Paula

Projetos de requalificação estão em análise, diz Prefeitura

O Diário do Nordeste procurou, na sexta-feira (1º), a Prefeitura de Fortaleza para se manifestar sobre a consulta sobre a possibilidade de demolição da Ponte Velha e solicitou entrevista com um gestor sobre o tema.

Na segunda-feira (4), a Secretaria Regional 12 (SER 12) em nota disse que “não emitiu ordem de demolição da Ponte Metálica do Poço da Draga” e que solicitou em abril de 2025, pareceres técnicos de vários órgãos da administração municipal e do Iphan para “viabilizar uma solução para o risco a que se submetem os frequentadores do local, uma vez que é perceptível o desgaste e a insegurança da estrutura da Ponte”.

Legenda: A Ponte Velha está interditada desde 2023 Foto: Fabiane de Paula

Na nota, a Prefeitura menciona que, apesar de interditada, a Ponte “segue sendo utilizada por banhistas de Fortaleza e turistas”. A nota diz também que “projetos de requalificação do espaço estão em análise pela Prefeitura” e que a SER 12 compreende que a Ponte Metálica tem importante valor cultural e histórico.

A SPU também foi procurada pelo Diário do Nordeste para se manifestar sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.