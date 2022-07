Ponte do Poço da Draga e Ponte dos Ingleses têm processo de tombamento federal iniciado pelo Iphan

Após ter demolição prevista em projeto, a Ponte Velha do Poço da Draga, em Fortaleza, teve processo de tombamento iniciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A informação foi obtida pelo Diário do Nordeste junto à superintendência do Iphan no Ceará.

Além da Ponte Velha – cujos nomes oficiais são Viaduto Moreira da Rocha ou Ponte Metálica –, a Ponte dos Ingleses e a Muralha Hawkshaw completam o conjunto de estruturas históricas do Antigo Porto de Fortaleza inclusos no pedido de proteção.

A partir de agora, qualquer intervenção a ser feita nessas construções deve passar por consulta e autorização do Iphan, como explica o geógrafo e superintendente do órgão no Ceará, Cândido Henrique.

“Essa consulta é necessária para avaliar se a intervenção vai gerar algum dano à estrutura ou ao processo de tombamento. Não é a mesma proteção que um bem tombado tem, mas já é alguma proteção”, comemora.

Cândido Henrique Geógrafo e superintendente do Iphan no CE Esse conjunto de estruturas históricas representa vários tempos diferentes. O mais antigo é a Muralha de Hawkshaw, do século XIX; e, por último, vem a Ponte dos Ingleses. Eles representam o impacto do Antigo Porto para a economia local.

Como funciona o processo de tombamento

A superintendência do Iphan no Ceará recebeu o pedido de tombamento do conjunto histórico, fez uma avaliação preliminar e encaminhou ofício à diretoria do patrimônio material do órgão, na última segunda-feira (4).

A área técnica nacional também deu parecer positivo, e o pedido agora aguarda tramitação para o “cadastro oficial”. “A partir disso, é dado início oficial à análise de tombamento, ao dossiê dos bens. O prazo até o aval final é de até 5 anos”, explica Cândido.

No dossiê, serão considerados todos os aspectos técnicos do bens, os fatores arquitetônicos, históricos e a relevância do antigo porto para o Brasil, já que será um tombamento federal.

Para o superintendente do Iphan no Ceará, a importância da Ponte Velha, da Ponte dos Ingleses e da Muralha de Hawkshaw para o Brasil é incontestável.

“Essas estruturas são memórias do 1º porto do Brasil a realizar o movimento de abolição da escravatura. Em 1881, há 141 anos, houve a greve dos jangadeiros nesse porto, que culminou na abolição da escravatura 3 anos depois. Fez com que o jangadeiro cearense se tornasse símbolo de liberdade”, recobra Cândido.

Conjunto histórico da orla de Fortaleza

A Muralha de Hawkshaw, cujo nome vem do engenheiro John Hawkshaw, consiste no pier de contenção do avanço da maré no antigo porto. Em documento de 1875, o engenheiro recomendou a construção do quebra-mar como "melhoramento" do porto, em que navios pudessem carregar e descarregar sem prejuízos.

Quanto à Ponte do Velha do Poço da Draga, o Diário do Nordeste revelou em reportagem de junho deste ano que um projeto previa demolir a estrutura, erguida há mais de 100 anos na cidade e ocupada por fortalezenses e turistas diariamente.

A informação foi obtida junto a Vandesvaldo Moura, superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Ceará, segundo quem a demolição era uma das possibilidades, mas não a ideal – “precisamos mesmo é revitalizar”, disse o gestor.

Legenda: Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza Foto: Carlos Marlon

Já a Ponte dos Ingleses, conhecido ponto turístico da cidade, foi construída depois. Ela teve tombamento decretado em 1989 pela Câmara Municipal de Fortaleza. Desde janeiro de 2021, a estrutura está em reforma para recuperar os danos causados pela falta de manutenção.

