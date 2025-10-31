Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Suspeito José Dumas Carneiro Filho, conhecido como

Segurança

Draco prende chefe da 'Massa' suspeito de homicídios, extorsões e tráfico de drogas em Fortaleza

O suspeito foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (13), em Aquiraz, enquanto voltava para a Capital

Redação 15 de Outubro de 2025
Policial de trânsito indicando veículos na avenida, fiscalização de trânsito na rua com carros e motocicleta, campanha de fiscalização de trânsito.

Ceará

Motociclista morre ao colidir com 'ponto cego' de ônibus e ser atropelado por carreta, em Fortaleza

A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras

Paulo Roberto Maciel* 06 de Agosto de 2025
Armas apreendidas em operação com apoio do Exército em Fortaleza

Segurança

Com apoio do Exército, 5 pessoas são presas e 12 armas apreendidas pela Polícia Civil, em Fortaleza

Dos cinco presos, dois eram CACs: Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador

Redação 10 de Maio de 2025
chacina cajazeiras forro do gago

Segurança

Denunciado como um dos mandantes da Chacina das Cajazeiras é condenado a 790 anos de prisão

14 pessoas morreram na chacina ocorrida dentro e no entorno do 'Forró do Gago', em janeiro de 2018

Emanoela Campelo de Melo 09 de Maio de 2025
Carros, arma e aparelhos celulares apreendidos em operação

Segurança

Criminosos sequestram pastora, são perseguidos e confrontam polícia em Fortaleza

Homens tentaram fugir a pé do local do crime

João Lima Neto 04 de Abril de 2025
Viatura da Polícia Militar

Segurança

Policial tem arma roubada por suspeitos encapuzados em Fortaleza

O roubo aconteceu no bairro Cajazeiras, enquanto a vítima transitava por uma rua do bairro

Redação 16 de Maio de 2023
Auxiliar de borracharia morre ao ser atropelado enquanto voltava do trabalho, em Fortaleza

Segurança

Pai de 11 filhos, auxiliar de borracharia morre atropelado ao voltar do trabalho, em Fortaleza

De acordo com testemunhas, Francisco de Assis Lopes da Silva, de 55 anos, tentava atravessar a via quando foi atingido por um carro

Redação 23 de Novembro de 2021
Agentes do Corpo de Bombeiros apagam incêndio em carros em Fortaleza, no Ceará

Metro

Incêndio atinge dez carros em estacionamento de empresa de transportes, em Fortaleza

O fato aconteceu devido a um curto-circuito motivado por uma "chupeta" feita em um dos veículos que estavam no local

Redação 23 de Novembro de 2021

Metro

Parte de árvore cai e atinge carro que passava na avenida Paulino Rocha

Uma mulher dirigia o carro e havia dois passageiros, mas nenhum se feriu.

Redação 21 de Novembro de 2020

Segurança

Policial militar é assaltado e tem carro levado em frente de casa no bairro Cajazeiras

Veículo do PM foi localizado e recuperado próximo à rua Marechal Bitencourt, no bairro Dias Macedo

Redação 13 de Junho de 2020
1 2 3