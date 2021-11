Pai de 11 filhos, auxiliar de borracharia morre atropelado ao voltar do trabalho, em Fortaleza

Um auxiliar de borracharia morreu atropelado enquanto voltava do trabalho, na noite desta terça-feira (23), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas, Francisco de Assis Lopes da Silva, de 55 anos, tentava atravessar a via quando foi atingido por um carro, em que estavam um homem e uma mulher. O veículo não havia sido identificado até a publicação desta matéria.

Também segundo as testemunhas, a mulher que estava no automóvel falou para as pessoas que estavam no local que iria para uma delegacia plantonista para relatar o acidente.

Conforme a família da vítima, ele morava e trabalhava no mesmo bairro onde o fato aconteceu. Francisco de Assis deixa 11 filhos.

Apoio

Equipes da Perícia Forense, da Polícia Militar e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estiveram na Avenida para atender a ocorrência.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública, para saber se o homem e a mulher que estavam no carro foram a uma unidade da Polícia Civil prestar depoimento sobre o caso, e aguarda resposta. Esta matéria será atualizada quando a pasta enviar um posicionamento oficial.