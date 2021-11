Criança de 5 anos morre atropelada por motorista bêbado na véspera do aniversário, em Caucaia

Uma criança de cinco anos foi atropelada e morta, na noite deste domingo (22), enquanto trafegava com a mãe, que ficou gravemente ferida, em uma bicicleta na BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista suspeito de causar o acidente conduzia uma motocicleta e havia consumido bebida alcoólica. Leia mais Metro Paciente renal fica em estado grave após ser atacado por pitbull ao chegar em casa em Fortaleza Metro Camilo se posiciona contra festas de Carnaval e Réveillon; comitê da pandemia vai discutir assunto

A mulher seguia pela rodovia federal com o filho quando, próximo ao viaduto de acesso ao Conjunto Metrópole, foram atingidos pelo veículo. O garoto morreu ainda no local do acidente. Esta segunda-feira (22) seria o aniversário de seis anos dele.

Agentes da PRF realizaram um teste de etilômetro, conhecido como "bafômetro", no motorista e foi constatado a presença de álcool. O homem de 28 anos confirmou aos policiais que havia ingerido bebida antes de dirigir. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local do acidente.

Conforme a PRF, a mãe do menino ficou gravemente ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde da região com lesões no crânio. Até a publicação deste material, não há informações sobre o estado de saúde dela. A reportagem solicitou mais informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.