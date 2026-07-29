Produtos vencidos e com pragas são apreendidos em supermercado de Messejana; veja lista

O supermercado Frangolândia, no bairro Messejana, em Fortaleza, foi alvo de uma de apreensão de produtos alimentícios impróprios para o consumo após uma inspeção sanitária da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), na tarde desta quarta-feira (29).

Conforme a Agefis, a fiscalização foi motivada a partir de denúncias de consumidores. Durante a ação no estabelecimento, foram encontrados alimentos com prazo de validade vencido, armazenados em temperatura inadequada e em condições de higiene insatisfatórias, além da presença de pragas e outras irregularidades sanitárias.

O órgão ainda esclareceu, em nota enviada ao Diário do Nordeste, que a quantidade total de produtos apreendidos ainda está sendo contabilizada. Os produtos serão inutilizados.

Produtos apreendidos na unidade de Messejana

Entre os itens recolhidos pela Agefis estão carnes de frango, laticínios e alimentos embutidos. Veja a lista completa de produtos abaixo:

hambúrgueres;

presunto;

queijo;

carnes de frango;

peito de peru;

salsichas;

iogurtes;

bebidas lácteas; e

requeijão.

A Agefis informou que a empresa será penalizada após a conclusão do processo administrativo.

Posicionamento da empresa

Até o fechamento desta matéria, a assessoria da rede Frangolândia não havia se manifestado oficialmente sobre as denúncias nem informado quais providências estão sendo adotadas para corrigir as irregularidades.

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Outras denúncias

O Procon Fortaleza notificou, em fevereiro deste ano, todas as unidades da rede de Supermercados Frangolândia em Fortaleza, após o recebimento de uma série de denúncias graves relacionadas à comercialização de alimentos estragados e condições inadequadas de higiene.

Segundo o órgão, as reclamações atingiram 11 dos 15 estabelecimentos da rede na capital, registradas em um intervalo de apenas 24 horas, envolvendo produtos impróprios para o consumo humano e riscos diretos à saúde dos consumidores.

A situação teve início quando o Procon determinou a retirada imediata de mercadorias deterioradas da unidade localizada na Rua Costa Barros, no bairro Aldeota. De acordo com os relatos, consumidores encontraram vegetais como batata, chuchu e pimentão com mofo, além de infestação de mosquitos, sendo vendidos por valores que chegavam a R$ 18,90 o quilo.

Infestação e riscos à saúde

Com a repercussão do caso, novas denúncias passaram a ser registradas em outras unidades da rede. Os relatos apontam cenários ainda mais graves, com presença de ratos, baratas do tipo “francesinha” e insetos dentro de alimentos, além de produtos deteriorados como ovos apodrecidos e itens enlatados, incluindo requeijão, com forte odor de decomposição.

Diante do volume e da gravidade das ocorrências, o Procon Fortaleza decidiu ampliar a fiscalização e formalizar a notificação em toda a rede.

O presidente do órgão, Wellington Sabóia, destacou que a medida tem como foco a proteção da saúde pública.

Como denunciar

A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156, do site Denúncia Agefis ou do aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS.