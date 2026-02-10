Procon Fortaleza notifica rede de supermercados após 11 denúncias de alimentos estragados

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) notificou, nesta terça-feira (10), todas as unidades da rede de Supermercados Frangolândia em Fortaleza, após o recebimento de uma série de denúncias graves relacionadas à comercialização de alimentos estragados e condições inadequadas de higiene.

Segundo o órgão, as reclamações atingem 11 dos 15 estabelecimentos da rede na capital, registradas em um intervalo de apenas 24 horas, envolvendo produtos impróprios para o consumo humano e riscos diretos à saúde dos consumidores.

A situação teve início na segunda-feira (9), quando o Procon determinou a retirada imediata de mercadorias deterioradas da unidade localizada na Rua Costa Barros, no bairro Aldeota. De acordo com os relatos, consumidores encontraram vegetais como batata, chuchu e pimentão com mofo, além de infestação de mosquitos, sendo vendidos por valores que chegavam a R$ 18,90 o quilo.

Infestação e riscos à saúde

Com a repercussão do caso, novas denúncias passaram a ser registradas em outras unidades da rede. Os relatos apontam cenários ainda mais graves, com presença de ratos, baratas do tipo “francesinha” e insetos dentro de alimentos, além de produtos deteriorados como ovos apodrecidos e itens enlatados, incluindo requeijão, com forte odor de decomposição.

Diante do volume e da gravidade das ocorrências, o Procon Fortaleza decidiu ampliar a fiscalização e formalizar a notificação em toda a rede.

O presidente do órgão, Wellington Sabóia, destacou que a medida tem como foco a proteção da saúde pública.

“Após a determinação de retirada imediata dos alimentos estragados na unidade Costa Barros, recebemos muitas denúncias com a mesma situação em outros estabelecimentos da mesma rede. O Procon tomará todas as medidas para proteger os consumidores”, afirmou.

Posicionamento da empresa

Até o fechamento desta matéria, a assessoria da rede Frangolândia não havia se manifestado oficialmente sobre as denúncias nem informado quais providências estão sendo adotadas para corrigir as irregularidades.

Unidades da rede denunciadas: