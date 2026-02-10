Diário do Nordeste
Procon Fortaleza notifica rede de supermercados após 11 denúncias de alimentos estragados

Ação atinge todas as unidades da rede Frangolândia na capital após série de denúncias envolvendo venda de produtos impróprios para consumo e falta de higiene.

(Atualizado às 19:37)
Ceará
Foto de alimentos estragados no supermercado Frangolândia: a primeira foto mostra pimentões estragados e a segunda mostra tomates estragados.
Legenda: Ação atinge todas as unidades da rede Frangolândia na capital após série de denúncias envolvendo venda de produtos impróprios para consumo e falta de higiene.
Foto: Reprodução/Procon Fortaleza.

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) notificou, nesta terça-feira (10), todas as unidades da rede de Supermercados Frangolândia em Fortaleza, após o recebimento de uma série de denúncias graves relacionadas à comercialização de alimentos estragados e condições inadequadas de higiene.

Segundo o órgão, as reclamações atingem 11 dos 15 estabelecimentos da rede na capital, registradas em um intervalo de apenas 24 horas, envolvendo produtos impróprios para o consumo humano e riscos diretos à saúde dos consumidores.

A situação teve início na segunda-feira (9), quando o Procon determinou a retirada imediata de mercadorias deterioradas da unidade localizada na Rua Costa Barros, no bairro Aldeota. De acordo com os relatos, consumidores encontraram vegetais como batata, chuchu e pimentão com mofo, além de infestação de mosquitos, sendo vendidos por valores que chegavam a R$ 18,90 o quilo. 

Infestação e riscos à saúde

Com a repercussão do caso, novas denúncias passaram a ser registradas em outras unidades da rede. Os relatos apontam cenários ainda mais graves, com presença de ratos, baratas do tipo “francesinha” e insetos dentro de alimentos, além de produtos deteriorados como ovos apodrecidos e itens enlatados, incluindo requeijão, com forte odor de decomposição.

Diante do volume e da gravidade das ocorrências, o Procon Fortaleza decidiu ampliar a fiscalização e formalizar a notificação em toda a rede.

O presidente do órgão, Wellington Sabóia, destacou que a medida tem como foco a proteção da saúde pública.

“Após a determinação de retirada imediata dos alimentos estragados na unidade Costa Barros, recebemos muitas denúncias com a mesma situação em outros estabelecimentos da mesma rede. O Procon tomará todas as medidas para proteger os consumidores”, afirmou.

Posicionamento da empresa

Até o fechamento desta matéria, a assessoria da rede Frangolândia não havia se manifestado oficialmente sobre as denúncias nem informado quais providências estão sendo adotadas para corrigir as irregularidades.

Unidades da rede denunciadas:

  • Costa Barros (Aldeota)
  • Itaperi
  • João XXIII
  • Maraponga
  • Messejana
  • Monte Castelo
  • Parque Araxá
  • Rui Barbosa
  • Santos Dumont
  • Varjota
  • Washington Soares

