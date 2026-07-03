Funceme identifica 51,6 mil espelhos d'água no Ceará e reforça segurança hídrica

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) concluiu a edição de 2025 do estudo Conjuntura Anual dos Espelhos d'Água Situados no Estado do Ceará, que mapeou 51.655 corpos hídricos distribuídos pelo território cearense. O levantamento reúne açudes públicos e privados, lagoas e outros reservatórios com área igual ou superior a 0,3 hectare, fornecendo informações estratégicas para a gestão dos recursos hídricos do Estado.

Segundo o estudo, os espelhos d'água ocupam aproximadamente 287 mil hectares, o equivalente a cerca de 1,9% do território cearense. Os dados também revelam que 87,64% dos reservatórios possuem entre 0,3 e 5 hectares, evidenciando a predominância de pequenos açudes espalhados por praticamente todas as regiões do Ceará.

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De acordo com o gerente de Estudos e Pesquisas em Meio Ambiente da Funceme, Manuel Rodrigues, o principal objetivo do projeto é acompanhar, de forma sistemática, a evolução dos corpos hídricos para subsidiar o planejamento das políticas públicas.

"O principal objetivo do Projeto Espelhos d'Água é monitorar sistematicamente os corpos hídricos do Ceará, fornecendo informações sobre sua localização, distribuição espacial, dimensão e evolução ao longo do tempo. Esses dados subsidiam a formulação de políticas públicas, o planejamento estratégico e a tomada de decisão relacionada à gestão dos recursos hídricos nas diversas bacias hidrográficas do Estado", afirma.

Segundo ele, o acompanhamento anual também permite avaliar a disponibilidade hídrica, identificar áreas mais vulneráveis à escassez de água e fortalecer a segurança hídrica da população cearense.

Nova metodologia amplia precisão do levantamento

A edição de 2025 incorporou avanços metodológicos para tornar o mapeamento mais preciso. A principal inovação foi a adoção do Script Base 3.0, desenvolvido pela equipe técnica da Funceme para processar imagens do satélite Sentinel-2 na plataforma Google Earth Engine.

O novo sistema analisa a presença de água ao longo de todos os meses do ano, identificando a área máxima anual ocupada pelos reservatórios. Diferentemente das metodologias anteriores, que priorizavam o período após a quadra chuvosa, a nova abordagem considera tanto áreas permanentes quanto áreas sazonalmente inundadas.

"A principal inovação foi a adoção da área máxima anual dos espelhos d'água como produto final do mapeamento. Isso significa que o estudo passa a considerar toda a extensão hídrica observada ao longo do ano, incluindo áreas permanentes e áreas sazonalmente inundadas compatíveis com reservatórios", explica Manuel Rodrigues.

O processamento utilizou imagens com resolução espacial de 10 metros e revisita aproximada de cinco dias. A análise foi realizada em ambiente de computação em nuvem, permitindo processar grandes volumes de dados e incluir etapas de validação, interpretação visual especializada e controle de qualidade.

Critérios garantem maior confiabilidade

Para aumentar a precisão do levantamento, a equipe técnica adotou critérios específicos para diferenciar reservatórios de outras feições da paisagem.

Foram excluídos do mapeamento rios sem barramentos, áreas de aquicultura, superfícies temporariamente alagadas, sombras de relevo e lagoas interdunares com menos de cinco hectares. Já áreas com presença de macrófitas foram mantidas quando associadas aos corpos hídricos, por integrarem a dinâmica natural desses ambientes.

O limite mínimo de 0,3 hectare foi definido de acordo com a resolução das imagens de satélite, permitindo identificar pequenos reservatórios sem comprometer a qualidade cartográfica do estudo.

Pequenos açudes são essenciais para comunidades rurais

Apesar de representarem a maior parte dos espelhos d'água identificados, os pequenos reservatórios exercem papel importante para o abastecimento local, especialmente nas áreas rurais.

"Esse resultado demonstra que o sistema hídrico do Ceará é fortemente caracterizado pela presença de milhares de pequenos reservatórios distribuídos em praticamente todas as regiões do Estado. Embora individualmente possuam menor capacidade de armazenamento, esses pequenos espelhos d'água desempenham papel fundamental no abastecimento local, na agricultura, na pecuária e na resiliência hídrica das comunidades", destaca Manuel Rodrigues.

Embora os pequenos açudes predominem em número, a maior capacidade de armazenamento continua concentrada nos grandes reservatórios, como os açudes Orós e Castanhão, considerados estratégicos para o abastecimento humano, as atividades produtivas e a operação dos sistemas integrados de recursos hídricos.

As maiores concentrações de espelhos d'água foram registradas nas bacias hidrográficas do:

Alto Jaguaribe

Banabuiú

Metropolitana

Médio Jaguaribe

Monitoramento fortalece ações contra a estiagem

Segundo a Funceme, o levantamento reforça a importância do monitoramento contínuo para orientar ações de órgãos gestores, como a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), especialmente em um estado historicamente afetado por períodos de estiagem.

"Em um estado historicamente sujeito a períodos de estiagem, o conhecimento detalhado da distribuição e da dinâmica dos corpos hídricos representa uma ferramenta estratégica para fortalecer a segurança hídrica, aumentar a capacidade de resposta dos gestores e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais associados à escassez de água", conclui Manuel Rodrigues.