Mulheres que utilizam transportes sobre trilhos em Fortaleza passam a contar com uma nova ferramenta para evitar casos de violência. A partir desta sexta-feira (3), cada trem da Linha Sul terá dois vagões exclusivamente femininos, com o intuito de aumentar a segurança das passageiras.

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), os vagões serão devidamente sinalizados com adesivos especiais; funcionarão diariamente, durante toda a operação; e correspondem a um terço de cada composição.

Os demais espaços dos trens seguem como áreas mistas, ou seja, disponíveis para mulheres e homens.

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A iniciativa de criar vagões somente para mulheres não é exclusiva da capital cearense. No Brasil, cidades como Salvador, Rio de Janeiro e Brasília já aderiram à medida como forma de reduzir casos de importunação sexual no transporte público.

A operadora de transportes destacou que a medida não tem como intuito restringir a circulação das mulheres, mas garantir espaços mais seguros para as passageiras. A Metrofor também ressaltou que, nos primeiros dias de implantação, uma campanha educativa será realizada para orientar os passageiros.

Legenda: Vagões femininos têm sinalização interna e externa. Foto: Romário Pinheiro/Metrofor.

Onde fica a Linha Sul?

Com 24,1 km e 20 estações, a Linha Sul do Metrô de Fortaleza liga Fortaleza a Maracanaú e Pacatuba e é a maior em extensão, número de estações e passageiros do Ceará. Diariamente, cerca de 34 mil pessoas utilizam os trens da linha, segundo a Metrofor.

As estações José de Alencar, Parangaba e Maracanaú são as unidades de maior fluxo de passageiros.

O que é importunação sexual e como denunciar?

Muitas vezes confundido com o crime de assédio sexual, a importunação sexual é hoje entendida pela legislação brasileira como um crime mais grave, por violar a liberdade sexual e acontecer, frequentemente, em espaços públicos. Para este crime, a pena é de 1 a 5 anos de prisão.

Casos de importunação sexual no transporte público podem ser denunciados pela plataforma SuperNINA, iniciativa idealizada por meio de uma parceria entre o Metrofor, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a Secretaria das Mulheres do Estado do Ceará.

As denúncias podem ser enviadas para o WhatsApp (85) 93300-7001, de forma sigilosa.