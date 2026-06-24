Praça Luíza Távora terá intervenções para obra de estação subterrânea do metrô; veja o que muda

A Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota, receberá uma das três novas estações subterrâneas da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor). A construção da parada, que terá o mesmo nome do local, durará no máximo 2 anos e meio, período em que o acesso ao espaço de lazer será limitado devido à execução das obras.

A instalação da futura Estação Luíza Távora transformará a aparência e a dinâmica da praça. Uma delas será a interdição temporária da área central, onde será escavado um poço de 36 metros de diâmetro que abrigará parte da estrutura. Segundo o projeto conceitual de arquitetura, a parada metroviária terá quase 34 metros de profundidade.

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A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), pasta responsável pela obra, detalha que a expectativa é que as escavações comecem entre o fim deste ano e o início de 2027, dependendo dos trâmites legais. A previsão é que as obras durem até 30 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. No período, o tráfego na Avenida Santos Dumont não será alterado.

A implantação da Estação Luiza Távora foi desenvolvida para compatibilizar a expansão do sistema metroviário com o funcionamento regular da praça, da Central de Artesanato do Ceará (CeArt) e dos demais espaços públicos, garantindo mais mobilidade com o menor impacto possível ao cotidiano da cidade.” Seinfra Pasta responsável pela obra

Hoje, o processo licitatório das três novas estações subterrâneas da Linha Leste está em fase de contratação da empresa responsável pelas obras. Esta etapa deve ser concluída até 10 de agosto, quando está previsto para ocorrer a disputa de preços.

“Após a contratação, caberá à empresa vencedora elaborar os projetos básico e executivo, além dos estudos ambientais complementares e obtenção das licenças de instalação, que serão submetidos à aprovação dos órgãos competentes municipais”, detalha a secretaria.

Legenda: Área central voltará a ficar disponível ao público após conclusão das obras. Foto: Kid Júnior.

O que vai mudar na Praça Luíza Távora

Devido à localização da parada, a posição de alguns equipamentos do espaço de lazer será alterada. Um deles é o vagão de trem histórico instalado ao lado do estacionamento da Av. Santos Dumont. Para dar lugar à estação, o vagão, que atualmente abriga um café, será reposicionado para as imediações da sede da CeArt.

Outro item que também ficará mais próximo do centro comercial e cultural é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que, segundo o projeto conceitual, sairá da vizinhança do vagão e passará a ocupar um dos canteiros do lado oposto da praça.

Além dos reposicionamentos, outra mudança será a instalação de saídas de ventilação da estação em determinados canteiros, a aproximadamente 1,20 m acima do nível do solo, "sem comprometer o passeio público", como destaca o projeto.

Legenda: Mapa mostra como deverão ficar as posições dos itens no espaço de lazer. Foto: Reprodução/Seinfra.

Considerados patrimônio histórico de Fortaleza, os oito prédios tombados instalados no espaço, conhecidos como "castelinhos", não sofrerão qualquer alteração, garante a Seinfra, assim como o estacionamento junto à Av. Santos Dumont.

A futura Estação Luiza Távora, integrante da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, foi projetada para preservar as características urbanísticas, paisagísticas e as áreas de convivência da Praça Luiza Távora, gerando a menor interferência possível na região.” Seinfra Pasta responsável pela obra

Em relação à vegetação local, a pasta informa que, até o momento, não há decisão sobre a necessidade de remoção de alguma árvore da praça, e explica que isso só será definido após a conclusão dos estudos ambientais e projetos executivos. “Caso algum manejo vegetal seja necessário, o procedimento seguirá rigorosamente a legislação ambiental vigente, aplicando medidas de compensação, transplante e replantio”, ressalta. A Linha Leste já possui licença ambiental prévia.

Como será a Estação Luíza Távora

A futura Estação Luíza Távora será instalada próximo à Av. Santos Dumont e terá duas saídas/entradas: uma delas voltada para a praça e a outra em direção à via, que é uma das mais movimentadas da Capital.

Completamente subterrâneo, o local contará com bilheteria, sanitários públicos separados por gênero e mezanino de acesso às plataformas, entre outras estruturas. Os passageiros poderão acessar o espaço por meio de rampa, escadas rolantes e fixas, além de elevadores.

Inserida no bairro Aldeota, que possuía mais de 42,5 mil habitantes em 2022, de acordo com dados da Prefeitura de Fortaleza, a parada terá capacidade para receber cerca de 9 mil pessoas simultaneamente, conforme o projeto conceitual.

A parada será a única de toda a Linha Leste construída a partir do método NATM (sigla em inglês para New Austrian Tunneling Method), que reduz significativamente os impactos na superfície. “A técnica foi escolhida justamente em razão das especificidades da praça”, explica a Seinfra.

O design deverá seguir uma linguagem minimalista, visando uma integração harmoniosa com o entorno da Praça Luiza Távora. Os principais elementos que definem a estética são o uso predominante de metal e de concreto aparente com acabamento em verniz, materiais já presentes em outras paradas do Metrofor.

Além do espaço na Luíza Távora, a Linha Leste ganhará outras duas paradas: as estações Sé e Leonardo Mota. Elas constavam no projeto original, que somava 13 estações (da Tirol-Moura Brasil até o Edson Queiroz), e haviam sido removidas após sucessivas revisões no planejamento. Segundo a Seinfra informou anteriormente ao Diário do Nordeste, a inclusão das paradas no cronograma não alterará o prazo para conclusão do itinerário, previsto para 2028.