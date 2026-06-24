CE recebe R$ 12 mi para ofertar 13 mil novas vagas em cursos técnicos no ensino médio; veja escolas

Financiamento foi anunciado pelo Governo Federal em viagem do ministro da Educação ao Estado.

Escrito por Clarice Nascimento e Alexia Vieira producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 17:46
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Legenda: Escolas em mais de 100 municípios serão beneficiadas pela ampliação de vagas no ensino técnico.
Foto: Divulgação/Seduc-CE.

O Ceará vai ofertar 13 mil novas vagas em 39 cursos técnicos para alunos de ensino médio ainda em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) durante o evento de assinatura do plano de aplicação do Juros por Educação, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que prevê o investimento de R$ 12 milhões na educação profissional técnica de nível médio no Estado.

O Juros por Educação faz parte do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Por meio dele, os estados podem renegociar dívidas com a União em troca de investimentos em áreas estratégicas. 

O Ceará, no entanto, não é um dos estados devedores e está sendo contemplado por um fundo de compensação, segundo o governador Elmano de Freitas (PT). Em outubro, mais R$ 269 milhões serão disponibilizados, conforme prometeu o MEC, ao Estado a partir do Fundo de Equalização Federativa (FEF).

Os cursos estão divididos em 11 eixos tecnológicos e em escolas distribuídas em 120 municípios. Entre as áreas contempladas estão: 

  • Gestão e negócios, com cursos de administração, logística e contabilidade, na região metropolitana de Fortaleza, Sobral e Iguatu; 
  • Recursos naturais, com cursos ligados ao agronegócio e à agropecuária no Cariri, Vale do Jaguaribe e Sertão dos Inhamuns;
  • Informação e comunicação, com fortalecimento dos cursos de informática e desenvolvimento de sistemas em polos de inovação tecnológica.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) divulgou lista com as escolas beneficiadas, mas não especificou quais cursos serão ministrados em cada unidade.

Veja escolas do Ceará beneficiadas por novas vagas no ensino técnico

Conforme o plano apresentado pelo Ceará ao MEC, 80% do recurso deve ser investido na aquisição de equipamentos, construção de laboratórios e compra de veículos para acompanhamento técnico das unidades de ensino. Os 20% restantes serão para outras despesas. 

O Estado fará também um diagnóstico das escolas, mapeamento das vocações econômicas regionais e a priorização de territórios com maior vulnerabilidade social e menor cobertura de educação profissional

Beneficiários de programas sociais, famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e estudantes atendidos por iniciativas estaduais de combate à insegurança alimentar terão ingresso priorizado. 

Ainda estão previstas ações de acompanhamento psicossocial e apoio pedagógico, além da meta de que pelo menos 30% dos egressos estejam inseridos no mercado de trabalho em até um ano após a conclusão dos cursos.

Plano assinado nesta quarta-feira (24) prevê uso do recurso para criar novas vagas ainda em 2026.
Legenda: Plano assinado nesta quarta-feira (24) prevê uso do recurso para criar novas vagas ainda em 2026.
Foto: Ismael Soares.

Meta educacional prevê 50% dos alunos de ensino médio em cursos técnicos até 2036

De acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o investimento do Juros por Educação focado no ensino profissionalizante é necessário para que o Brasil atinja uma das metas do novo Plano Nacional de Educação (PNE): até 2036, metade dos alunos de ensino médio devem estar matriculados em cursos técnicos.

“O estudante do ensino médio que faz o seu curso integrado à educação profissional tem mais chances de ingressar no mundo do trabalho com melhores salários e tem mais chances de ingressar nas universidades. É importante para todo mundo, para a qualidade da educação, para a infraestrutura, para manter os estudantes na escola o dia inteiro numa de tempo integral, para melhorar as suas vidas”
Leonardo Barchini
ministro da Educação

O Brasil tem 2.188.893 matrículas em educação profissional pública, de acordo com dados do Censo Escolar de 2025. No Ceará, são 117.830 estudantes na modalidade. 

“No Brasil nós subimos para 15% de matrícula [em educação profissionalizante] no ensino médio. A gente quer chegar a mais de 30%, que é o que os países mais desenvolvidos tem.  Foi uma forma criativa do governo federal ampliar os investimentos em educação do ensino médio”, afirmou o senador e ex-ministro da Educação, Camilo Santana (PT). 

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