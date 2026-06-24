Ceará tem 4 das 5 escolas com maiores médias do Brasil no Enem 2025; veja lista

Os novos dados divulgados referentes aos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, nesta semana, confirmam o protagonismo histórico do Ceará. De acordo com o levantamento das médias por escola, o Estado abriga quatro das cinco melhores instituições de ensino de todo o Brasil.

Os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foram analisados pela Arco Educação, plataforma cearense focada em soluções educacionais, a pedido do Diário do Nordeste. Além do topo do ranking, o Ceará tem oito das 50 melhores escolas do país.

O primeiro lugar isolado ficou com a sede Mário Mamede do Colégio Ari de Sá Cavalcante, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, que conquistou uma média de 801,29 pontos entre seus 32 estudantes avaliados. Na edição de 2024, a unidade havia ficado em 7º lugar no país, com média de 755,09.

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O segundo lugar nacional também é cearense, ocupado pelo Farias Brito Colégio de Aplicação (793,30). No Enem anterior, a escola foi a melhor do Estado, com média de 789.93. Ela foi seguida pelo Christus Colégio Pré-Universitário (779,33) na terceira posição (segunda colocada em 2024, com nota média de 762,45).

O domínio do topo é completado pela unidade Major Facundo do Ari de Sá Cavalcante, que obteve o 5º lugar na classificação geral do país, com 765,73. Em 2024, ela estava em quarto, com média de 760,09.

A única escola entre as cinco melhores que não é cearense, mas também fica no Nordeste, é a São José Leste, em Teresina, no Piauí, com média geral de 773,85. A unidade também pertence à rede privada.

Veja as 10 escolas com maiores notas do país no Enem:

Ari de Sá Cavalcante - Mario Mamede (CE) – Nota Média: 801,29

Farias Brito Colégio de Aplicação (CE) – Nota Média: 793,3

Christus Colégio Pré-Universitário (CE) – Nota Média: 779,33

São José Leste (PI) – Nota Média: 773,83

Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo (CE) – Nota Média: 765,73

Objetivo Colegio Integrado (SP) – Nota Média: 763,9

Colégio Etapa III (SP) – Nota Média: 762,28

Colégio Equipe Ltda (PA) – Nota Média: 760,15

Colégio Alfa Cem Bilíngue (RJ) – Nota Média: 759,31

Colégio e Curso Pensi (RJ) – Nota Média: 758,86

Concentração em Fortaleza

Uma análise detalhada da dependência administrativa das escolas que compõem o topo da lista revela um cenário homogêneo: todas as 5 primeiras colocadas do país são da rede privada de ensino.

No recorte regional, observa-se uma centralização maciça dos resultados na capital do Estado. Das 20 melhores pontuações do Ceará, 19 estão localizadas no município de Fortaleza.

A única exceção no "Top 20" estadual que quebra a barreira da capital é o Colégio Diocesano Padre Anchieta, situado em Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe, que desponta em 14º lugar no estado e 295º no Brasil.

Uma pública entre as 20 melhores

A única representante da rede pública a figurar na lista das vinte melhores médias do estado é o Colégio Militar de Fortaleza, instituição federal que alcançou a 18ª posição no Ceará com desempenho médio de 664,13.

A unidade manteve constância na avaliação: em 2024, ela também teve o melhor resultado cearense entre as escolas públicas, com média de 673,41 e ocupando a 16ª posição.

Ranking das escolas do CE no Enem

Confira abaixo o desempenho detalhado das principais instituições cearenses no ranking com base no Enem 2025, ordenadas pela nota média: